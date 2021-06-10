حماس: إلغاء مسيرة العلم الصهيونية دليل على إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن إلغاء "مسيرة العلم" الصهيونية دليل على أن المقاومة والشعب الفلسطيني استطاعوا فرض إرادتهم والوقوف بوجه أي عدوان على المقدسات.

وفي تصريح خاص لوكالة تبناك الإخبارية، قال قاسم، "هذا مؤشر حقيقي على حجم الإنجاز الذي تحقّق في معركة سيف القدس".

وأضاف، "كان هناك اجماع بأن سبب الحرب كان الاستفزاز الذي حصل في رحاب المسجد الاقصى، وبالتالي المطلوب اليوم من جميع الجهات الدولة والوسطاء، أن يضطغوا على الاحتلال ويمنعوه من إقامة هذه المسيرة الاستفزازية، للمحافظة على الهدوء".