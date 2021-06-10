بغداد وبكين توقعان عقد إعادة تأهيل وإنشاء مطار الناصرية الدولي

وكالة تبناك الإخبارية_ تمت مراسم التوقيع، اليوم الثلاثاء، في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووقع العقد عن الحكومة العراقية، رئيس سلطة الطيران المدني، نائل سعد، فيما وقع عن الجانب الصيني مدير الشركة العامة الصينية للهندسة الإنشائية، جين كيو.

وبحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع سفيرالصين في بغداد، تشانغ تاو، آلية المباشرة بمشروع تأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي، مؤكدا أن الجانب العراقي أنهى إعداد التصاميم والمخططات الأساسية بمطار الناصرية.

وأصدر مجلس الوزراء، في 8 كانون الأول/ديسمبر، عددا من القرارت أبرزها إدراج مشروع مطار الناصرية بالموازنة.