النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۰مشاهدات
‍ پ

الإحتلال يطلق سراح الأسير عبد الله نوح أبو جابر بعد قضائه أكثر من 20 عامًا في الإعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما)، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد 20 عامًا ونصف العام من الاعتقال.
رمز الخبر: ۵۲۶۵۴
تأريخ النشر: 08 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت قوات الاحتلال قد عرقلت منذ الأحد الماضي عملية الإفراج عن الأسير الأردنيّ أبو جابر من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان، بذريعة أن الأوراق الخاصة بعملية الإفراج عنه غير مكتملة.

ويوم أمس، أعادته مجددًا إلى سجن "النقب الصحراوي"، بذريعة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، حيث عقدت سلطات الاحتلال له محكمة، وذلك "لتشريع" استمرار اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو جابر بتهمة المقاومة خلال فترة انتفاضة الأقصى التي تصادفت في ذات السنة، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا، ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في الاحتلال، وهو من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
وفاة سجين سياسي بالكورونا في سجن جو بعد 3 سنوات من اعتقاله
ميزان القوى منظوراً إليه من فلسطين
نهاية «المَلِك بيبي»: اليمين يستعدّ لوراثة اليمين
الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق
هل أسدلت "سيف القدس" الستار عن شهر العسل الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات؟
وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه
ذوو الإحتياجات الخاصة بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 5 سنوات
القطاعات الخدمية بمحافظة الحديدة تنظم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني
الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً
غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
مقتل ضابط صهيوني في السجن متهم بنقل معلومات خطيرة
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
أشكنازي: أتواصل مع 7 من نظرائي العرب يوميا عبر "واتساب"
العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة
وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران
السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية
سیاسي أردني: الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بزوال الاحتلال
قرار جديد للاحتلال الصهیوني يهدد بترحيل عائلات ناشطين فلسطينيين
وزير ايراني: الصادرات والواردات بمستوى مرض رغم الحظر وكورونا
الحلبوسي وطالباني يؤكدان اهمية الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
وفد عسكري من حماس برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة وتفاصيل جديدة عن التسجيل الصوتي لأسير إسرائيلي