سعيد يحذر من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الاثنين بقصر قرطاج، سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم.

وكالة تبناك الإخبارية_ جدد سعيد تأكيد موقف تونس المساند للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال والعدوان الغاشم وفي استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحذر الرئيس التونسي وفق بيان لمكتبه الاعلامي، من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي، وأكد على أن انتشار ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.

وأشار سعيد إلى أن "تونس تدعم الأشقاء الفلسطينيين في جهودهم لتوحيد الصف الداخلي للتعبير عن إرادة واحدة وموحدة ودون تدخل خارجي".

من جانبه، جدد السفير الفلسطيني نقل شكر بلاده، قيادة وشعبا، "للمواقف المشرفة لرئيس الجمهورية وللشعب التونسي من القضية الفلسطينية، وأطلع رئيس الدولة على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين."