دورية روسية تركية مشتركة في ريف عين العرب شمال البلاد

سيرت الشرطة العسكرية الروسية يوم الاثنين، دورية مشتركة مع الجانب التركي في الريف الغربي لمدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وكالة تبناك الإخبارية_ انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة 20 كم غرب عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة وبياضية، وصولاً إلى قرية زور مغار قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتعد آخر قرية بريف عين العرب الغربي.

وتعتبر هذه الدورية المشتركة هي 57 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي-التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وتوجهت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة من الطريق نفسه، إذ دخلت العربات العسكرية التركية من البوابة القريبة، بينما تمركزت العربات العسكرية الروسية في موقعها بمنطقة الإذاعة غرب عين العرب.