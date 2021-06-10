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وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني: لدينا طاقات سياحية فريدة عالمياً

واشار الى انخفاض تكلفة السياحة في ايران حيث تعد من أرخص البلدان على الصعيد العالمي بهذا الشأن.
رمز الخبر: ۵۲۶۴۵
تأريخ النشر: 08 June 2021

قال وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني علي رضا مؤنسان ان ايران تمتلك طاقات سياحية فريدة على الصعيد العالمي.

واضاف علي رضا مؤنسان، في تصريحه خلال استقبال عددا من النشطاء الروس والايرانيين في القطاع السياحي يوم الاثنين في موسكو، إنه الى جانب الطاقات السياحية الفريدة في ايران الحضارة والجمال فان الامن الكامل والاستضافة الممتازة في البلاد صنعت ميزات جاذبة لحضور السياح من جميع ارجاء العالم.

وتابع: إن ايران تمتلك مناظر جميلة تضم الغابات الكثيفة وسلاسل الجبال والانهار المتدفقة والصحاري الجميلة فضلا عن الاثار التاريخية والثقافية والحضارية والصناعات والحرف اليدوية والتي تعد جذابة لاي سائح في العالم.

ونوه الى ان ايران لديها أكثر من 700 متحف حكومي وغير حكومي والتي تعد لانظير لها على صعيد الثراء الثقافي والحضاري والتاريخي كما انها تمتلك أكثر من 350 نوعا من الحرف اليدوية.

ولفت الى انه تم تشييد أكثر من 400 فندق والفي وحدة سكنية لاقامة السياح في القرى لصنع الارضية في تنمية القطاع السياحي وحضور السائحين في المناطق الطبيعية بالبلاد.

واشار الى انخفاض تكلفة السياحة في ايران حيث تعد من أرخص البلدان على الصعيد العالمي بهذا الشأن.

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