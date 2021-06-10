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ايران.. المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية يناقش الوثيقة الاستراتيجية

واوضح انتظاري بان جدول اعمال المجلس يتضمن اليوم ايضا مناقشة "المنظومة البيئية لنظام التشغيل الوطني".
رمز الخبر: ۵۲۶۴۴
تأريخ النشر: 08 June 2021

اعلن عضو المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد حسن انتظاري بان المجلس يناقش خلال اجتماعه اليوم 3 قضايا من ضمها الوثيقة الاستراتيجية للاجواء الافتراضية.

واشار انتظاري في تصريحه اليوم الاثنين لمراسل وكالة انباء "فارس" الى اجتماع المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية وقال: ان جدول اعمال المجلس اليوم يتضمن مناقشة 3 قضايا.

واضاف: ان "وثيقة صون الاطفال والناشئة في الاجواء الافتراضية" كانت قد نوقشت خلال اجتماعات سابقة وسيستمر البحث بشانها خلال اجتماع اليوم.

وقال الامين السابق للمجلس الاعلى للاجواء الافتراضية: كما ستتم خلال اجتماع اليوم مناقشة الوثيقة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجواء الافتراضية.

واوضح انتظاري بان جدول اعمال المجلس يتضمن اليوم ايضا مناقشة "المنظومة البيئية لنظام التشغيل الوطني".

وفي الرد على سؤال حول ما ورد اخيرا بشان توقف محرك البحث الايراني "يوز" عن العمل قال: ينبغي ان نرى حقيقة القضية ولربما يتم البحث حولها خلال الاجتماع.

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