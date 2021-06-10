تکتل الرياضة والشباب البرلماني الايراني يهنّئ بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم أمام البحرين

وأعرب عن أمله ان يحالف المنتخب الايراني التوفيق في هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم وان يحقق الفوز أمام منتخبي العراق وكامبوجيا.

هنّأ تکتل الرياضة والشباب البرلماني الايراني بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منافسه البحريني في المباراة التي جرت بينهما في المنامة مساء الاثنين.

وورد في برقية وجهها رئيس تكتل الرياضة والشباب البرلماني محمد مهدي فروردین مساء الاثنين مهنّئا المنتخب الوطني بهذه المناسبة: إن الفوز في المباراة تحقق في اراضي البحرين رغم الظروف غير المتكافئة والعراقيل التي وضعها المسؤولون البحرينيون في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومصادرة حق الاستضافة من ايران أكد مرة أخرى المستوى الرفيع لكرة القدم الايرانية على صعيد آسيا.

واضاف: إن كرة القدم الايرانية اجتازت على الدوام مختلف الظروف الصعبة بشموخ.

وأعرب عن أمله ان يحالف المنتخب الايراني التوفيق في هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم وان يحقق الفوز أمام منتخبي العراق وكامبوجيا.

ويشار الى ان المنتخب الوطني الايراني فاز على نظيره البحريني بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب المنامة الدولي مساء الاثنين.