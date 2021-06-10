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قائد القوة البحرية للحرس الثوري يؤكد الجهوزية الكاملة للدفاع عن مصالح البلاد

واعتبر الادميرال تنكسيري الهدف من عمليات التفقد هذه، تعزيز الروح المعنوية والجهادية للقوات والاطمئنان الكامل لاوضاع الاستعدادات ورفع مستوى القدرات القتالية.
رمز الخبر: ۵۲۶۳۹
تأريخ النشر: 08 June 2021

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان هذه القوة ترصدبدقة تحركات الاعداء وهي على استعداد كامل لحفظ وصون مصالح البلاد في الخليج الفارسي والبحار البعيدة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال تنكسيري خلال تفقده اليوم الاثنين مع عدد من قادة الحرس الثوري جزيرتي تنب الكبرى وابو موسى في الخليج الفارسي وتعرف عن كثب على جهوزية القوات المتواجدة في المنطقة، مؤكدا على حفظ الجهوزية وتعزيز القدرات القتالية واليقظة والاشراف الاستخباري الذكي على جغرافيا المنطقة.

وتفقد قائد القوة البحرية عن كثب الاقسام العملانية بالبحرية والحرب الالكترونية والهندسية ومركز القيادة والسيطرة وسائر الاقسام ذات الصلة، وابلغ احدث التكتيكات العملانية المؤثرة.

واعتبر الادميرال تنكسيري الهدف من عمليات التفقد هذه، تعزيز الروح المعنوية والجهادية للقوات والاطمئنان الكامل لاوضاع الاستعدادات ورفع مستوى القدرات القتالية.

وقال قائد الثورة البحرية للحرس الثوري: ان كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يرصدون بدقة جميع تحركات العدو ولهم الاستعداد الكامل لحفظ وصون مصالح البلاد في الخليج الفارسي والبحار البعيدة.

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