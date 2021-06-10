الادميرال سياري: قسم الاتصالات بالجيش حقق منجزات باهرة

ان ما يدعو للسرور ان قسم اتصالات الجيش حقق منجزات وقيمة ولافتة بصورة متزايدة ووثابة في الكثير من الامور الموكلة به خاصة في المجالات التخصصية ومنها البنية الاتصالاتية والسيطرة على الذبذبات والشبكات الثابتة والمتنقلة.

اكد مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان منجزات قسم الاتصالات في الجيش متزايدة وباهرة في مجال السيطرة على الذبذبات والبنية التحتية والشبكات الثابتة والمتنقلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال سياري خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لقسم الاتصالات في الجيش لتقييم مستوى قدراته القتالية في مواجهة التهديدات الهجومية للعدو في مجال المعدات والمنظومات الاتصالاتية التخصصية والاداء الدفاعي خلال العام الاخير.

واضاف: ان ما يدعو للسرور ان قسم اتصالات الجيش حقق منجزات وقيمة ولافتة بصورة متزايدة ووثابة في الكثير من الامور الموكلة به خاصة في المجالات التخصصية ومنها البنية الاتصالاتية والسيطرة على الذبذبات والشبكات الثابتة والمتنقلة.

وتابع مساعد القائد العام للجيش: ان بذل اهتمام خاص بمجال تصليح وصيانة العربات التكتيكية ومعدات ومنشآت الاتصالات تعد من ضمن الاداءات المثمرة لقسم اتصالات الجيش والتي انجزت في ظل استثمار الطاقات المتاحة والنظر برؤية جهادية وهو ما يدعو للاشادة والتقدير.