النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ

بدء محاكمة زعيمة ميانمار السابقة يوم الاثنين المقبل

تحاكم زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من شباط فبراير، اعتبارا من الاثنين المقبل وفق ما أفادت محاميتها.
رمز الخبر: ۵۲۶۳۳
تأريخ النشر: 08 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت المحامية مين مين سو بعدما التقت في العاصمة نايبيداو الزعيمة السابقة التي تخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب، "ستكون لدينا شهادات من الطرف المدعي ومن الشهود اعتبارا من الاثنين 14 حزيران يونيو"، مشيرة إلى أن سو تشي "طلبت أن يبقى الجميع بصحة جيدة".

وأوضحت المحامية أن فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاما) لم يتمكن من الاجتماع معها سوى مرتين منذ الانقلاب. وظهرت الزعيمة السابقة علنا في 24 أيار مايو، للمرة الأولى منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية، عندما مثلت أمام القضاء في نايبيداو وبدت "بصحة جيدة"..

وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي وجهت إليها تهم ست مرات منذ توقيفها، اتهامات كثيرة بدءا بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني إلى التحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.

ومنذ الانقلاب، تشهد ميانمار تظاهرات احتجاجية شبه يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية.

وقتل قرابة 850 مدنيا جراء قمع حركة الاحتجاج، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. وأونغ سان سو تشي هي من بين أربعة آلاف شخص اعتقلوا منذ الانقلاب.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
وفاة سجين سياسي بالكورونا في سجن جو بعد 3 سنوات من اعتقاله
ميزان القوى منظوراً إليه من فلسطين
نهاية «المَلِك بيبي»: اليمين يستعدّ لوراثة اليمين
الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق
هل أسدلت "سيف القدس" الستار عن شهر العسل الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات؟
وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه
ذوو الإحتياجات الخاصة بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 5 سنوات
القطاعات الخدمية بمحافظة الحديدة تنظم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني
الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً
غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
مقتل ضابط صهيوني في السجن متهم بنقل معلومات خطيرة
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
أشكنازي: أتواصل مع 7 من نظرائي العرب يوميا عبر "واتساب"
العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة
وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران
السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية
سیاسي أردني: الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بزوال الاحتلال
قرار جديد للاحتلال الصهیوني يهدد بترحيل عائلات ناشطين فلسطينيين
وزير ايراني: الصادرات والواردات بمستوى مرض رغم الحظر وكورونا
الحلبوسي وطالباني يؤكدان اهمية الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
وفد عسكري من حماس برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة وتفاصيل جديدة عن التسجيل الصوتي لأسير إسرائيلي