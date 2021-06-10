الحلبوسي والسفيرة الاسترالية يبحثان أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق بولا غانلي، اليوم الاثنين، أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، السفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق بولا غانلي"، مبينا أن "الحلبوسي هنَّأ السفيرة بولا بمناسبة تسلُّم مهامها الجديدة، متمنيا لها التوفيق".

وأضاف، أنه "تم بحث تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي، لخلق بيئة مناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن، وأهمية دور المجتمع الدولي كبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات".

وتابع أن "اللقاء بحث أيضا ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في ملف النازحين وإعادة الاستقرار".