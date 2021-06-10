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رئيس تيار الكرامة: المخرج الوحيد لكل المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة

قال رئيس "تيار الكرامة"، النائب فيصل كرامي، أن "المخرج الوحيد لكل هذه المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة، ونحن ندعو الى ان يجلس المعنيون مع بعضهم البعض حتى يخرجوا بحكومة ترضي الشعب".
رمز الخبر: ۵۲۶۲۷
تأريخ النشر: 08 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك في مؤتمر صحفي لكرامي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا، حيث عرض معه التطورات العامة في البلاد بالإضافة الى الاوضاع في الشمال.

وقال كرامي في المؤتمر أن "الكلام في السياسة يبقى ملك رئيس الجمهورية وطبعا المجالس بالامانات. ولكني نقلت، من جهتي، لفخامة الرئيس شكوى وصرخة الناس من الوضع الاقتصادي المتردي، ومن تداعياته على الأمور الاجتماعية وعلى المواطنين واستمعت منه لمعاناته في موضوع تشكيل الحكومة".

وأضاف: "نحن نشاهد كيف تتهاوى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمعيشية الواحدة تلو الأخرى، لذلك شددنا على ان المخرج الوحيد لكل هذه المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة ونحن ندعو الى ان يجلس المعنيون مع بعضهم البعض حتى يخرجوا بحكومة ترضي الناس والشعب. نحن امام مبادرة يقودها الان الرئيس بري نتمنى له التوفيق لتكون بادرة خير ننطلق من خلالها الى انقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة في لبنان".

وتابع: "كذلك وضعت فخامة الرئيس في صورة القرار الأخير الذي اتخذته اللجنة في موضوع التصدير لمجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية وذلك بحصر كل التصدير من مرفأ بيروت، وهذه سابقة خطيرة وفيها ظلم لمرفأ طرابلس وللمعابر الحدودية والمطلوب الان وضع سكانر في هذه المرافئ والمرافق والمعابر وليس القضاء عليها. ونحن كنواب عن مدينة طرابلس نقلنا الشكوى الى فخامة الرئيس وقد وعدنا بالمعالجة".

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