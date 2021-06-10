النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۱۱۰مشاهدات
‍ پ

فعاليات متعددة في العاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى الصرخة

اختتمت في العاصمة صنعاء والمحافظة صباح اليوم مناسبة ذكرى الصرخة السنوية بفعاليات متفرقة وبحضور رسمي ومجتمعي واسع.
رمز الخبر: ۵۲۶۲۵
تأريخ النشر: 08 June 2021

تتواصل الفعاليات الختامية لذكرى الصرخة السنوية، حيث اختتم أمن أمانة العاصمة ذكرى الصرخة بفعالية مركزية تخللتها عدد من الكلمات والفقرات الفنية والشعرية.

وفي مديرية شعوب أحيا أبناؤها مناسبة ذكرى الصرخة بفعالية مماثلة، حضرتها شخصيات مجتمعية وقيادة السلطة المحلية يؤكد الحضور هنا أن مشروع الشعار والمقاطعة مثل نقلة نوعية وموقفا كان لابد من اتخاذه في مواجهة مشاريع الأعداء.

منتسبو مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء احيوا المناسبة بفعالية أكدت كلماتها، أن مشروع الشهيد القائد يمثل سفينة النجاة، في زمن غلبت على الامة مشاريع الضلال ومكائد الأعداء.

وفي المحافظة أيضا أحيا أبناء قبيلة بني حشيشي ذكرى الصرخة السنوية بفعالية جامعة، شدد الحاضرون خلالها على أهمية التمسك بالمشروع القرآني وترجمته واقعا في ميدان الجهاد والصبر والتضحية.

أبناء مديرية الوحدة بالعاصمة خرجوا في وقفة مجتمعية، جددوا خلالها موقفهم الثابت تجاه قضية الامة فلسطين، قضية اتكأ عليها مشروعه الشهيد القائد ولأجلها انطلق المشروع والغاية التحرير الشامل وبناء حضارة الإسلام المحمدي الأصيل.

المصدر: قناة المسيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
وفاة سجين سياسي بالكورونا في سجن جو بعد 3 سنوات من اعتقاله
ميزان القوى منظوراً إليه من فلسطين
نهاية «المَلِك بيبي»: اليمين يستعدّ لوراثة اليمين
الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق
هل أسدلت "سيف القدس" الستار عن شهر العسل الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات؟
وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه
ذوو الإحتياجات الخاصة بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 5 سنوات
القطاعات الخدمية بمحافظة الحديدة تنظم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني
الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً
غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
مقتل ضابط صهيوني في السجن متهم بنقل معلومات خطيرة
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
أشكنازي: أتواصل مع 7 من نظرائي العرب يوميا عبر "واتساب"
العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة
وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران
السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية
سیاسي أردني: الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بزوال الاحتلال
قرار جديد للاحتلال الصهیوني يهدد بترحيل عائلات ناشطين فلسطينيين
وزير ايراني: الصادرات والواردات بمستوى مرض رغم الحظر وكورونا
الحلبوسي وطالباني يؤكدان اهمية الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
وفد عسكري من حماس برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة وتفاصيل جديدة عن التسجيل الصوتي لأسير إسرائيلي