فعاليات متعددة في العاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى الصرخة

اختتمت في العاصمة صنعاء والمحافظة صباح اليوم مناسبة ذكرى الصرخة السنوية بفعاليات متفرقة وبحضور رسمي ومجتمعي واسع.

تتواصل الفعاليات الختامية لذكرى الصرخة السنوية، حيث اختتم أمن أمانة العاصمة ذكرى الصرخة بفعالية مركزية تخللتها عدد من الكلمات والفقرات الفنية والشعرية.

وفي مديرية شعوب أحيا أبناؤها مناسبة ذكرى الصرخة بفعالية مماثلة، حضرتها شخصيات مجتمعية وقيادة السلطة المحلية يؤكد الحضور هنا أن مشروع الشعار والمقاطعة مثل نقلة نوعية وموقفا كان لابد من اتخاذه في مواجهة مشاريع الأعداء.

منتسبو مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء احيوا المناسبة بفعالية أكدت كلماتها، أن مشروع الشهيد القائد يمثل سفينة النجاة، في زمن غلبت على الامة مشاريع الضلال ومكائد الأعداء.

وفي المحافظة أيضا أحيا أبناء قبيلة بني حشيشي ذكرى الصرخة السنوية بفعالية جامعة، شدد الحاضرون خلالها على أهمية التمسك بالمشروع القرآني وترجمته واقعا في ميدان الجهاد والصبر والتضحية.

أبناء مديرية الوحدة بالعاصمة خرجوا في وقفة مجتمعية، جددوا خلالها موقفهم الثابت تجاه قضية الامة فلسطين، قضية اتكأ عليها مشروعه الشهيد القائد ولأجلها انطلق المشروع والغاية التحرير الشامل وبناء حضارة الإسلام المحمدي الأصيل.

المصدر: قناة المسيرة