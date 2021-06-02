من ربح حرب غزة 2021؟

البروفيسور افرايم عنبار[1]

2021/05/24

كتب عنبار مقالا يرفع فيه كفة الربح لصالح الجانب الإسرائيلي، ويعتبره المنتصر في المعركة الأخيرة مع الفلسطينين، فبرأيه؛ طالما أن الحرب هي إلحاق الألم وإدامة الألم، فمن الواضح أن" إسرائيل" يمكن إعلانها الفائزة في المواجهة الأخيرة. وقد استند في قياسه على حجم الدمار في غزة مقارنة بعدد الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وهنا يمكننا الحديث عن هزيمتها الاستراتيجية رغم ما حققته آلة الدمار العسكرية من قتل وتدمير. فبمعزل عن الدمار، فإن مجموعة من الخطوط الحمراء قد تم تخطيها من قبل المقاومة الفلسطينية، وهي تتعلق بـ : قصف تل أبيب بكثافة، قصف المطارات، قصف القواعد الاستخباراتية السرية جداً وتحريك المجتمع الفلسطيني في الداخل. كما يدعي الكاتب أن "إسرائيل" قد حققت هدفها المعلن المتمثل بإضعاف قدرات حماس العسكرية، بينما بات معلوما أن ما دمره الكيان لقدرات المقاومة ضئيل جدا أمام إمكاناتها الصاروخية وأنفاقها الداخلية وكذلك فإن قدرتها اللوجستية على إعادة ما تهدم يدخل ضمن معادلة الربح والخسارة، وهذا ما لم يأخذه عنبار بعين الاعتبار.

الترجمة الكاملة للمقال:

من ربح آخر حرب بين حماس وإسرائيل؟ نظرًا لأن الحرب تدور حول إلحاق الألم، يمكن تقييم الفوز من خلال معيارين منفصلين للألم. الأول هو توازن الألم الذي يحدثه كل جانب على الآخر. والثاني هو قدرة كل جانب على تحمل الألم. بناءً على هذين المعيارين، يمكن إعلان أن إسرائيل هي الفائزة في المواجهة الأخيرة.

إن الضرر المادي هو مؤشر كمي للألم. يمكن للعالم أن يرى على شاشة التلفزيون حجم الدمار في غزة. على النقيض من ذلك، سقط 130 صاروخًا فقط أطلقتها حماس في مراكز مدنية إسرائيلية (من أصل 4300 صاروخ وقذيفة أطلقت من غزة). اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي 90٪ من الصواريخ القادمة، مما قلل بشكل خطير من الأضرار المادية والخسائر في "إسرائيل". لذلك، ألحقت "إسرائيل" بحماس أكثر بكثير مما ألحقته حماس بـ"إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، حققت "إسرائيل" هدفها المعلن: إضعاف قدرات حماس العسكرية.

العامل الثاني، فيما يتعلق بقدرة كل جانب على تحمل الألم، هو أكثر صعوبة في القياس. لكن مرة أخرى، يبدو أن "إسرائيل" انتصرت في هذا الصدد أيضًا.

حماس هي التي طالبت بوقف إطلاق النار، وإنهاء التدمير الإسرائيلي لبنيتها التحتية العسكرية ومطاردة قيادتها. كانت حماس أقل استعدادًا من "إسرائيل" لمواصلة دفع ثمن الصراع العسكري. طالب المتعاطفون مع حماس في جميع أنحاء العالم بهدنة. في المقابل، كان الإسرائيليون (بمن فيهم السكان المتضررون بشدة في غلاف غزة) مستعدين لمواصلة الحرب.

من المحتمل أن يكون لدى معظم الإسرائيليين مشاعر مختلطة حول كيفية انتهاء هذه المواجهة، ويتساءلون عما إذا كان قد تم إلحاق ضرر كافٍ بأصول حماس العسكرية لردع المنظمة الإرهابية عن الحرب مرة أخرى قريبًا مع "إسرائيل". يشير هذا إلى مرونة اجتماعية كبيرة واستعداد لتحمل الألم من جانب الجمهور الإسرائيلي.

انتهت الحرب في المقام الأول لأن "إسرائيل" نفدت أهداف حماس العسكرية الجديرة بالاهتمام والتي يمكن تحقيقها لضربها من الجو (- وليس بسبب الضغط الدولي على إسرائيل). وهذا يسلط الضوء على حدود الاستخبارات العسكرية اللافتة لإسرائيل وقوتها الجوية الهجومية. في جولة تالية من القتال، قد يؤدي الغزو البري الإسرائيلي إلى نتائج أفضل، لكن هذا سيكون مكلفًا للغاية في الإصابات. علاوة على ذلك، فإن حاجة "إسرائيل" لمواجهة تحديات أكثر خطورة من حزب الله وإيران في شمال "إسرائيل" تتطلب الحذر والحفاظ على القوات المقاتلة لتلك الجبهة.

ليست الحرب دائمًا لعبة محصلتها صفر يفوز فيها أحد الأطراف. في هذه الحالة، حققت حماس بالفعل بعض النجاحات، في المقام الأول على الساحة الفلسطينية الداخلية. أثبتت أنها "حاملة شعلة المقاومة لإسرائيل"، مع التركيز على القتال من أجل القدس. لكن قدرة حماس على الاستفادة من هذا الانجاز محدودة. فشلت في تغيير الوضع الراهن في القدس. في الواقع، أعادت "إسرائيل" فتح الحرم القدسي لليهود والسياح فور دخول الهدنة حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، لم يتظاهر معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية لدعم حماس، والمخاوف من سيطرة حماس على الضفة الغربية مبالغ فيها إلى حد كبير. يمكن للجيش الإسرائيلي منع ذلك.

أشعلت حماس تمردًا صغيرًا وقصيرًا من العرب الإسرائيليين (المسلمين) ضد "إسرائيل". فاجأ ذلك "إسرائيل" وربما يكون أعظم إنجاز لحماس. كانت هذه يقظة لإسرائيل. تدرك القيادة الإسرائيلية أن لديها مشكلة يجب التعامل معها قبل اندلاع حرب متعددة الجبهات.

كما أن التداعيات الدولية ليست قاتمة من وجهة نظر "إسرائيل". دعمت الولايات المتحدة إسرائيل لمدة 11 يومًا من القتال، مع التمسك بحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها. في مجلس الأمن الدولي، منعت واشنطن عدة محاولات لفرض رقابة أحادية الجانب على "إسرائيل" أو فرض وقف إطلاق النار. انقسم الأوروبيون، لكن أصدقاء "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي منعوا تبني قرارات معادية لـ "إسرائيل". سافر وزراء خارجية ألمانيا (أهم دولة أوروبية) وجمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى إسرائيل لإظهار دعمهم. وقفت أوروبا الشرقية والوسطى مع "إسرائيل". في عرض غير مسبوق للدعم، تم رفع الأعلام الإسرائيلية على بعض المباني الحكومية والبرلمانات الأوروبية.

أعربت معظم الدول العربية عن انتقادات معتدلة لـ "إسرائيل" ولم تستدعِ أي منها سفراءها. في الحقيقة، كانوا سعداء برؤية "إسرائيل" تهاجم حماس. إنهم يعرفون أن حماس هي فرع من جماعة الإخوان المسلمين وهذا هو عدو لهم أيضًا. مصر، الحليف الاستراتيجي لـ "إسرائيل"، لها الفضل في وقف إطلاق النار.

لسوء الحظ، تواصل معظم وسائل الإعلام الدولية تقديم تقارير منحازة ضد "إسرائيل"، ولا يمكن توقع المزيد من الصحافة المتعاطفة. إن تزامن الدمار مع الأطفال القتلى في غزة مع القبة الحديدية ينجح في اعتراض أخطاء حماس الدلائل على إسرائيل لا تفضي إلى كسب حرب إعلامية. علاوة على ذلك، فإن التماهي تلقائيًا مع الجانب الأضعف هو الحكم الأخلاقي السيئ.

كان الهدف الثاني لـ "إسرائيل" في هذه الحرب هو استعادة الردع ضد حماس، على الأقل لفترة متوسطة المدى. في الواقع، ربما تحتاج حماس إلى وقت للتعافي وإعادة البناء بعد هذه المواجهة العسكرية. بالطبع، يعتمد طول فترة التهدئة بين هذه الحرب والحرب التي تليها بشكل كبير على رد فعل "إسرائيل" على استفزازات حماس "الصغيرة"، مثل إطلاق صاروخ أو صاروخين أو إرسال بالونات حارقة إلى "إسرائيل". فقط الوقت سيحدد ما إذا كانت "إسرائيل" قد نجحت في الشراء لنفسها بعض الوقت قبل أن تحتاج إلى "جز العشب" في غزة مرة أخرى.



[1] رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن