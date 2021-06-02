هجوم إيران وحماس على القدس / غزة ضد "إسرائيل"

الدكتور جوناثان سباير[1]

24.05.2021

كما هو الحال دائمًا، تفضل إيران تجنب التدخل المباشر. لكن بدون دعمها ودعمها وخبرتها، لم يكن من الممكن تصور هجوم حماس الأخير على "إسرائيل".

يبدو أن إيران وحلفاءها يرغبون في تجنب أي تدخل مباشر لدعم حرب حماس ضد "إسرائيل" من قطاع غزة. وتسبب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وسوريا باتجاه "إسرائيل" في تصعيد الإنذارات في الشمال الأسبوع الماضي. لكن يبدو أن هذه كانت جهودًا رمزية، تم توقيتها لتتزامن مع الاحتفال بـ "يوم النكبة". لم يكن من الممكن أن تتم عمليات الإطلاق من لبنان دون إذن من الحرس الثوري الإيراني ووكيله حزب الله اللبناني، وهما الحكام الحقيقيون لهذا البلد. لكن هذه الأعمال كانت بادرة وليست إشارة من الحرس الثوري الإيراني / حزب الله للتدخل في الصراع.

تحدث قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاني عبر الهاتف مع زعيم حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية يوم السبت. كما دعا قاني زعيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة. ووصفت التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية المحادثات المعنوية. وكرر قاني، الذي تكون معرفته بالعالم العربي محدودة، دعم بلاده للمقاومة. ووصف هنية معركة حماس ضد "إسرائيل" بأنها معركة كل المسلمين.

كما أعربت العناصر الأقل في "محور المقاومة" الإيراني (المصطلح الذي تفضله طهران عن أرخبيلها من المنظمات السياسية والعسكرية بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة) عن دعمها لحملة حماس.

وتعهد ناصر الشمري نائب زعيم حزب النجباء في العراق باستعداد حركته لتقديم دعم عملي لحركة حماس. وقال الشمري في مقابلة مع وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الأحد، "نحن مستعدون لدعم المقاومة الفلسطينية. من الأسلحة ونقل الخبرة إلى المشاركة المباشرة في الكفاح ضد هذا النظام الغاصب".

تفصل دراسة جديدة أجراها حمدي مالك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المزيد من التصريحات الصادرة عن الميليشيات الشيعية العراقية. وتشمل هذه ادعاءات جماعة "أصحاب الكهف'' ، وهي جبهة لميليشيا عصائب أهل الحق المعروفة، بإطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على الأراضي الإسرائيلية من سوريا في 14 مايو / أيار.

إن مثل هذه التعهدات والمطالبات لا تزيد عن كونها مجرد كلام. النجباء، من المليشيات الشيعية العراقية، لديها سجل طويل من تصريحات النوايا فيما يتعلق برغبتها في التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أعلن زعيمها، أكرم الكعبي، عن تشكيل لواء تحرير الجولان في مارس 2017. في عام 2018، سافر الكعبي إلى جنوب لبنان وتعهد بالقتال "على جبهة واحدة" مع حزب الله ضد "إسرائيل". فيما لم يظهر بعد لواء تحرير الجولان على الحدود الشمالية لإسرائيل.

ولكن في حين أن إيران ووكلاءها يرغبون بوضوح في تجنب المشاركة المباشرة خارج الخطاب في الأعمال العدائية الحالية، فإن دعم إيران يشكل عنصرًا حيويًا في جهود حماس الحربية. إن علاقات حماس مع طهران معقدة. حيث أن الجهاد الإسلامي الفلسطيني وكيل وعميل مباشر للإيرانيين. على النقيض من ذلك، تشكل حماس الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين.

خلال اللحظة القصيرة قبل عقد من الزمان عندما بدا أن كتلة إسلامية سنية جديدة كانت تظهر في المنطقة، انسحبت حماس من مقرها في دمشق وسعت إلى التحالف مع هذه الكتلة الجديدة. ولكن مع هزيمة الإسلاموية السنية في مصر ثم سوريا، أثبت التحالف الجديد أنه ولد ميتًا. منذ ذلك الوقت، تسعى حماس إلى إعادة بناء علاقاتها مع طهران. وقد أحرزت هذه الجهود تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين.

من المرجح أن تؤدي هجمات حماس الأخيرة التي بدأت الجولة الحالية من القتال إلى تحسين مخزون حماس في نظر الإيرانيين. على عكس محور تركيا / قطر، فإن توقعات طهران من حلفائها الفلسطينيين هي العمل المسلح المباشر. إن دور إيران في مساعدة وتزويد ترسانة حماس الصاروخية هو دور مركزي ومحوري. وذلك نظرا لصواريخ كورنيت ATGM التي استخدمتها حماس في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن مقتل الرقيب. وبحسب بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في 7 كانون الأول / ديسمبر 2020، تم تسليم "عمر طبيب '' إلى غزة من سوريا تحت رعاية الحرس الثوري.

أشارت كل من كتائب القسام التابعة لحماس والجهاد الإسلامي إلى استخدام ذخائر إيرانية، بما في ذلك صواريخ سجيل وبدر 3، في قصفها للمستوطنات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. إن قدرة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين على إنتاج صواريخهما في غزة موجودة إلى حد كبير بسبب المساعدة الإيرانية.

وكما قال ممثل حماس في طهران خالد القدومي في مقابلة مع المونيتور في 17 مايو / أيار ، "إن جمهورية إيران الإسلامية ساعدت كثيرًا في نقل المعرفة والخبرة من جهة ، ونقل الصواريخ من جهة أخرى ، ومساعدة حماس في الاعتماد على قدراتها المحلية لإنتاج مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة ".

أو كما قال زعيم الجهاد الإسلامي زياد النخالة لقناة في 1 كانون الأول 2020 ، "وصلت جميع الأسلحة التقليدية إلى غزة عبر الحاج قاسم سليماني وحزب الله وسوريا ، ولعب محور المقاومة بأكمله دورًا في نقلها…. هناك معسكرات تدريب في سوريا حيث تلقى إخواننا في حماس تدريبات خاصة على إنتاج الصواريخ ".

جهود حماس في الحرب ضد إسرائيل ذات أهمية لإيران كأرض اختبار لفرضية استراتيجية معينة. وكما قال القدومي، فإن الحركة هذه المرة "طبقت تحولا استراتيجيا في مفهوم المقاومة، من الدفاع عن غزة ضد الهجمات الإسرائيلية إلى الدفاع عن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين التاريخية".

يشير هذا البيان بدقة إلى السؤال الاستراتيجي الأساسي الذي يكمن وراء جولة القتال هذه. في السنوات الأخيرة، أصبح السكان العرب الفلسطينيون غرب الأردن مجزئين سياسياً. توجد أربع مجموعات سكانية محددة: المواطنون العرب في "إسرائيل"، وسكان غزة، والسكان العرب في القدس، والسكان الذين يعيشون تحت إدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

إن هجوم حماس الذي بدأ بإطلاق سبعة صواريخ على القدس في 10 مايو هو محاولة لاختبار الفرضية القائلة بأنه من خلال تعبئة رمز المسجد الأقصى ، ثم الشروع في العمل العسكري باسم الدفاع عنها ، يمكن لحماس تقليل أو إزالة هذه الانقسامات.

تتمثل الرؤية الإستراتيجية لإيران في حرب طويلة يتم إجراؤها من خلال استخدام الوكلاء والقوى السياسية العميلة، وتهدف إلى تفريغ إسرائيل وإضعافها وعزلها وانهيارها في نهاية المطاف.

إن انقسام القوات العربية المحلية مثل ويمثل تهديدا للنهوض بهذه الرؤية. ومن هنا فإن هجوم حماس الأخير هو محاولة لعكس مسار هذا التشرذم. تعتمد جدوى الاستراتيجية الإيرانية ضد "إسرائيل" على جسر الانقسامات.

في هذه المرحلة المؤقتة، ولكن مع توقع وقف إطلاق النار الآن بشكل متزايد، ما هو الحكم الذي سيتم التوصل إليه بشأن هذا الجهد؟ حتى الآن، يبدو مختلطًا.

لم تشهد القدس، مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر، سوى اضطرابات متقطعة. وانحسرت اعمال الشغب في البلدات العربية الاسرائيلية في الوقت الحالي. وشهدت الضفة الغربية مظاهرات كبيرة لكنها لا تبدو قريبة من اندلاع حريق في الوقت الحالي.

غزة، رغم أنها ستستمر بلا شك في إطلاق الصواريخ حتى اللحظات الأخيرة، فقد تعرضت لأضرار أكبر بكثير مما كانت قادرة على إلحاقه. إذا استمرت هذه المواقف، فإن التجزئة لم يتم قلبها بشكل شامل.

ومع ذلك، من وجهة النظر الإيرانية، هناك أيضًا أسباب وجيهة للتشجيع من أحداث الأيام العشرة الماضية. والأهم من ذلك، أن أعمال الشغب الواسعة والاعتداءات على اليهود من قبل العرب الإسرائيليين في اللد والرملة وحيفا ويافا وأماكن أخرى تُظهر فعالية الأقصى كرمز موحد.

حتى لو لم يؤد ذلك إلى انتفاضة معممة في الوقت الحالي، فهو درس استراتيجي سيلاحظه الإيرانيون بعناية. لأول مرة منذ قيام "دولة إسرائيل"، حشد العرب الإسرائيليون بأعداد كبيرة، واستخدموا الأسلحة في بعض الأحيان، للمساعدة في المجهود الحربي لمنظمة تهاجم "إسرائيل". هذه مسألة ذات مغزى عميق، وتمثل نجاحا عميقا، وإن كان لا يزال جزئيا، لحركة حماس وداعميها. وبالمثل، فإن امتلاك ترسانات كبيرة في أيدي عناصر من السكان العرب في إسرائيل، وإمكانية حدوث اضطراب في هذا الأمر، قد تمت ملاحظتها بعناية.

كما سيتم تسجيل الرد البطيء والضعيف في البداية من جانب سلطات الدولة الإسرائيلية في الرد على ذلك. وكذلك دور المتطوعين اليهود المسلحين في الدفاع ضد الغوغاء، لا سيما في اللد (وهو جانب لم تتم مناقشته بشكل كافٍ في وسائل الإعلام الإسرائيلية).

تظهر التجمعات الكبيرة في أوروبا والشرق الأوسط الصدى المستمر لهذه القضية لقطاعات واسعة من الجمهور المسلم.

ستنظر إيران إلى كل هذه الأمور على أنها إشارات مشجعة على الفوضى والانقسام الداخليين الإسرائيليين ، مما يفتح إمكانيات جديدة لاستخدامها في المستقبل.

كما هو الحال دائمًا، تفضل إيران تجنب التدخل المباشر. لكن بدون دعمها ودعمها وخبرتها، لم يكن من الممكن تصور هجوم حماس الأخير على إسرائيل. من وجهة النظر هذه، قد يُنظر إلى أحداث الأيام العشرة الماضية على أنها أحدث حلقة في حرب طهران الطويلة ضد "إسرائيل".



[1] خبير في شؤون سوريا والعراق والجماعات الإسلامية الراديكالية والأكراد