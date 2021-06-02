المبعوث الأممي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة

كشف المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث عن خطة أممية لوقف إطلاق نار شامل في اليمن تتضمن رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وتدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح غريفث في مؤتمر صحفي مقتضب لدى مغادرته العاصمة صنعاء أن الخطة الأممية التي عرضها أمام قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ورئاسة المجلس السياسي الأعلى تهدف "لسد الفجوة بين الأطراف، وجرى مناقشتها على مدى عام ونصف مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين"، مؤكداً إنها تحظى بدعم دولي واقليمي.

كما تطرق غريفث في مؤتمره الصحفي الى أهم بنود الخطة الأممية والتي تقوم على إزالة العقبات دون حصول اليمنيين على الغذاء والوقود، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، بما في ذلك إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وتدفق الوقود والغذاء دون قيود الى ميناء الحديدة.