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قاليباف لرؤساء برلمانات دول إيكو:

صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن صمود المقاومة في فلسطين أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى، وأجبر الاحتلال على القبول بوقف إطلاق النار.
رمز الخبر: ۵۲۳۹۱
تأريخ النشر: 01 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة له خلال الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في "منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي"، قال قاليباف إن العالم شهد في الأيام الأخيرة تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "إلا أن الكثير من الدول الإسلامية والشعوب المسلمة قدمت دعمها بكل الطرق الممكنة لهذا الشعب المضطهد خلال 12 يوما من المقاومة ما أدى إلى وأد المحاولات الصهيونية للاستيلاء على المسجد الأقصى والتصدي لتهويد القدس وانتهت بهزيمة تل أبيب ومطالبة الصهاينة بوقف إطلاق النار".

واشاد رئيس البرلمان بشعار "الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الاقليمي"، الذي اطلق على هذا الاجتماع؛ واصفا اياه بـ "الخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع اشواط كبرى في هذا السياق".

ونوه بـ"الاجراءات المناسبة التي اتخذت خلال السنوات الاخيرة من اجل تطوير التعاون الاقتصادي في اطار منظمة ايكو"، قائلا إنه "رغم هذه الخطوات القيمة التي جاءت في سياق تعزيز البنى التحتية المناسبة داخل هذه المنظمة الدولية، لكنها ماتزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة المتاحة".

واضاف أنه "لاشك ان هذا الاجتماع يشكل فرصة مواتية من اجل التشاور وازالة الثغرات والمضي قدما وبحيوية في هذا الاتجاه".

كما لفت، إلى أنه "في ضوء القرن الحالي الذي يتعلق بقارة اسيا، تحرص الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية مع مختلف المناطق في انحاء العالم، تحرص على التركيز الخاص فيما يخص اواصرها مع دول الجوار وقارة اسيا التاريخية والحضارية والدينية باعتبارها موطن الجميع".

وصرح قاليباف خلال كلمته اليوم، بأن مجلس الشورى الإسلامي أعلن منذ البدء عن تأييده الجاد لاقتراح المجلس الوطني الباكستاني بشان تاسيس "مجمع برلمانات ايكو"؛ وذلك انطلاقا من ادراكه لدور البرلمانات ومكانة الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول وتعميق التعاون الدولي على صعيد القارة الاسيوية ومنظمة ايكو.

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