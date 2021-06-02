حلف الناتو يقيّد حركة أفراد بعثة بيلاروسيا في مقره

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس الاثنين، إن الحلف سيقيّد حركة العاملين في بعثة بيلاروسيا الدبلوماسية لديه في مقره بعد إجبار طائرة ركاب على الهبوط في مينسك.

وكالة تبناك الإخبارية_بيلاروسيا أو روسيا البيضاء ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي لكن تربطها علاقات به منذ عام 1992 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي ولها بعثة دبلوماسية لديه منذ عام 1998.

ويمكن أن يحضر أفراد من روسيا البيضاء ندوات واجتماعات في حلف شمال الأطلسي وفي الدول الأعضاء فيه في إطار شراكة تعاونية تختص بقضايا مثل الحد من التسلح والتعليم العسكري.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماعات وزراء دفاع وخارجية الحلف يوم الثلاثاء دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل "قررنا تقييد حركة الأفراد من روسيا البيضاء في مقر حلف شمال الأطلسي".

وأثار إجبار طائرة تابعة لشركة رايان إير في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك لاعتقال صحفي معارض غضب الغرب.

ومع ذلك لم يقر الدبلوماسيون في الحلف اقتراحا بتعليق مشاركة روسيا البيضاء في التعاون الثنائي للحلف والذي يعرف بالشراكة من أجل السلام، وقال دبلوماسيون إن تركيا اعترضت على الاقتراح خشية إثارة غضب روسيا الحليف الوثيق لروسيا البيضاء.