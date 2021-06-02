الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة بحاجة لحكومة وحدة ورفع الحصار

قال الاتحاد الأوروبي إن إعادة إعمار قطاع غزة بحاجة إلى عدة خطوات، منها وجود حكومة فلسطينية موحّدة، ورفع الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ15 على التوالي.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، على أنقاض برج الجلاء المدمّر بمدينة غزة.

وقال بورغسدورف إن "هذه الخطوات ليست شروط من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار، إنما مسار منطقي للبدء بهذه العملية". وتابع "نعتقد أنه على جميع القوى الفلسطينية أن تتفق على حكومة وحدة وطنية، تتولي الإعمار والمسار السياسي، ويكون لديها مهمة ديمقراطية".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي طالب دائما بعقد "انتخابات ديمقراطية في فلسطين".

وأكمل "نحن نريد حكومة شفافة وصادقة وديمقراطية ومنتخبة، في غزة والضفة والقدس الشرقية".

وبيّن أن إعادة الإعمار يتطلب أيضا، بحسب رؤية الاتحاد "رفع الحصار عن غزة كي يتحرك الناس بحرية"، ولضمان حرية التجارة أيضا. ودعا إلى استغلال الفرصة الحالية من أجل تنفيذ تلك الخطوات.

وفي السياق، طالب بورغسدورف بضرورة استمرار العمل بـ"وقف إطلاق النار في غزة"، معبرا عن مواساته لسكان القطاع بضحايا العدوان الأخير.

كما ثمّن جهود مصر "الساعية لتمكين سكان غزة من التمتع بالاستقرار والسلام".

وأشار إلى مساعي يبذلها الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لـ"ضمان وصول المساعدات العاجلة لغزة، فيما يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية".

ولفت إلى أن الاتحاد سبق وأن أعلن عن منحة مالية مقدّرة بـ"34 مليون يورو لدعم قطاع غزة، كخطوة أولى".

ووصل بورغسدورف قطاع غزة، ضمن وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، في زيارة قصيرة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بغزة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل بوساطة مصرية.

وفجر 21 مايو/ أيار المنصرم بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين كيان الاحتلال "إسرائيل" والمقاومة بوساطة مصرية، بعد عدوان إسرائيلي استمر 11 يوما، شنت خلالها "إسرائيل" مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.