مهنئًا الأسد بالفوز .. الرئيس الصيني يعلن تقديم مساعدات لسوريا

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده ستقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في سبيل إنعاش اقتصادها وتحسين الظروف المعيشية للسوريين، وكذلك في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وکالة تبناك الإخبارية_ قال شي جين بينغ في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، إن "الصين تدعم سوريا بقوة في حماية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وستقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في مكافحة وباء فيروس كورونا، وتنشيط اقتصاد البلاد وتحسين حياة شعبها".

وأضاف: "ستعزز الصين أيضا تقدم التعاون الصيني السوري إلى مستوى جديد".

وجاء في برقية التهنئة أيضًا أن "الصين وسوريا دولتان صديقتان تقليديا، وكانت دمشق من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين".

وأوضح الرئيس الصيني: "إنني أعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وأقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الرئيس الأسد لاستغلال الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من النجاح".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعد ان حاز على 95.1% من الأصوات، حسب نتائج الانتخابات التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.