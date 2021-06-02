حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 مواطناً في الضفة المحتلة والقدس والداخل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 مواطناً فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ضمن حملة الاعتقالات والمداهمات المتواصلة التي أطلقتها في مدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عقب الهبة الجماهيرية الأخيرة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة والقدس، طالت أكثر من ثلاثين مواطناً.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد الله زياد ثوابتة في العشرينيات من اعمارهم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان خلال اقتحامها قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن المعتقلين هم: ثائر يوسف حمدان، وابراهيم هاني أبو صفية، ومصعب منتصر حمدان، وموسى اسماعيل عمارة، ويعقوب ذياب الحاج، من قرية بيت سيرا.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مدينة طولكرم، وداهمت منزل الشاب صالح منصور (28 عاما)، في الحي الشرقي للمدينة واعتقلته، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.