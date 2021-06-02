توتر واشتباكات في مدينة منبج بعد استشهاد مواطن واصابة آخرين برصاص ميليشيا "قسد"

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون خلال قمع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من القوات الأمريكية، مظاهرات خرجت في مدينة منبج بريف حلب الشمالي تنديداً بممارساتها بحق المدنيين وسوق الشبان بقوة السلاح بهدف التجنيد القسري للقتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من "قسد" أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على المدنيين الذين خرجوا بمظاهرات في مدينة منبج بالريف الشمالي احتجاجاً على قيام الميليشيات باختطاف الشبان وسوقهم إلى معسكرات تدريب لزجهم لاحقًا في القتال في صفوفها، ما أدى الى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية والطريق الدولي بين الحسكة وحلب بالإطارات المشتعلة والحجارة وقام متظاهرون آخرون بمهاجمة حواجز مسلحة للميليشيا في المدينة وسط إضراب عام شهدته مدينة منبج وإغلاق تام للمحال التجارية وذلك بعد ساعات من إقدام مسلحي ما يسمى الشرطة المحلية “الأسايش” بإطلاق النار على متظاهرين خرجوا في قرية الهدهود إلى الشمال من منبج رفضاً لحملات "التجنيد الإلزامي" التي تقوم بها ميليشيا "قسد" والتي أسفرت عن اختطاف مئات الشبان من مختلف المناطق خلال الأشهر الأخيرة.

الى ذلك، عمد عدد من أبناء العشائر الى حرق مقر تابع لميليشيا "قسد" على أطراف قرية الياسطي بريف مدينة منبج شرقي حلب، كما اندلعت مواجهات بين أبناء العشائر وقوات "قسد" على خلفية مقتل احد المتظاهرين برصاص المسلحين في المدينة.

من جانبها، أصدرت الإدارة الذاتية الكردية قرارًا بفرض حظر كامل للتجول في مدينة منبج شمال شرق حلب، لمدة 48 ساعة بدءاً من مساء الاثنين.

وقالت "الإدارة المدنية لمنبج" في بيان مقتضب : "تم فرض حظر التجول بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها مدينة منبج وريفها".

وصعدت ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة وحلب بهدف تجنيدهم قسرًا للقتال في صفوفها.