زوجة الأسير الشيخ خضر عدنان: تمديد اعتقاله لـ7 أيام وهو مضرب عن الطعام منذ 3 أيام

أكدت زوجة الاسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء، أن زوجها مضرب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، أي انه يدخل اليوم يومه الثالث للإضراب عن الطعام.

وكالة تبناك الإخبارية_قالت أم عبد الرحمن، زوجة الشيخ عدنان، إن محكمة سالم العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقاله لمدة سبعة أيام من الشهر الحالي.

يشار الى ان قوات الاحتلال أعادت فجر يوم الاحد الماضي اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان (43 عاما)، عند حاجز عسكري غرب نابلس شمال الضفة المحتلة، عندما كان في طريق عودته إلى منزله في بلدة عرابة جنوب غرب جنين المحتلة بالضفة الغربية.

ويعد عدنان صاحب أشهر قضية إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية‎ والتي استمرت أكثر من شهرين وانتهت بالإفراج عنه.

وأُفرج عن عدنان منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بعد إضراب مفتوحا عن الطعام استمر 58 يوما رفضا للاعتقال الإداري.