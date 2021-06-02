التيار الوطني الحر: في حال لم يتم تقديم صيغة لتشكيل الحكومة سيكون هناك تصعيد من قبلنا

تصريح خاص/تبناك_ أكدت مسؤولة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، رندلى جبور، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري بادر إلى تحريك الجمود في الملف الحكومي ويلاقيه في ذلك البطريرك الراعي".

وأوضحت جبور أن "رئيس الحكومة المكلف سعدر الحريري عاد الى بيروت بعد جولة خارجية، وزار الرئيس بري ويفترض منه أن يقدم جوابًا على صيغ واقتراحات قدمت له أو أن يقدم صيغ منطقية قابلة للتطبيق".

وعن اللقاء الذي جرى بين الرئيس بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أشارت جبور الى أن "الثنائي حزب الله وحركة أمل أعطوا الرئيس المكلف سعد الحريري مهلة محددة لتشكيل الحكومة".

وختمت مسؤولة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر قائلة "إنه في حال لم يتم تقديم صيغة لتشكيل الحكومة قابلة للتنفيذ، سيكون هناك تصعيد من قبل التيار الوطني الحر كاللجوء الى الإستقالة من مجلس النواب".