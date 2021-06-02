النائب هاشم: الفرصة الوحيدة لتشكيل الحكومة اللبنانية هي مبادرة الرئيس نبيه بري

تصريح خاص/تابناك _ أكد عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني، النائب قاسم هاشم، أن الفرصة الوحيدة المتاحة اليوم لتشكيل الحكومة اللبنانية هي مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري من باب الضرورة الوطنية الملحة.

وقال هاشم إن "المصلحة الوطنية تفرض علينا أن لا تطول المدة ويجب اغتنام الفرصة لتشكيل حكومة انقاذية، ومن هذا المنطلق كانت مبادرة الرئيس بري بتشكيل حكومة من 24 وزيرًا موزعة على ثلاثة أثمان بدون أي ثلث معطل".

واعتبر النائب عن حركة أمل أن "الأجواء بعد لقاء الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إيجابية، ولكن لانريد أن نستبق الأحداث".

وختم قائلاً: "مايهم هو أن يتفاهم جميع الأطراف السياسية بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وأن يحصل لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري قريباً، ونحن منفتحون على الجميع وحاضرون لمناقشة جميع المبادرات للوصول إلى صيغة ترضي الجميع".