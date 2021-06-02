وفد الحكومة يوافق على مسودة اتفاق الحركة الشعبية

إستأنف وفدا الحكومة الإنتقالية السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، جولة التفاوض بفندق "بالم افريكان" بجوبا، بحضور فريق الوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس فريق الوساطة توت قلواك، وضيو مطوك مقرر الوساطة.

وكالة تبناك الإخبارية_ ترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي،فيما ترأس وفد الحركة، عمار اموم الأمين العام ورئيس الوفد التفاوضي للحركة.

وسلّم وفد الحكومة السودانية المفاوض، اليوم الاثنين، جنوب السودان رده على مسودة اتفاق إطاري تقدمت به الحركة الشعبية لتحرير السودان الخميس الماضي، ليمهد لاتفاق شامل بين الطرفين.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، خالد عمر يوسف، في تصريحات صحفية، أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الحركة الشعبية وجد قبولاً عاماً من الوفد الحكومي، مشيراً إلى أنه يصلح إطاراً متيناً لوضع اتفاق إطاري لما يليه من اتفاقيات سلام.

ونبه يوسف إلى وجود ملاحظات للوفد الحكومي على عدد من البنود، ستجرى مناقشتها بتفصيل مع وفد الحركة الشعبية من أجل الوصول إلى توقيع الاتفاق الإطاري بأسرع فرصة ممكنة.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الوساطة، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك؛ في تصريح صحفي ، إن الحركة الشعبية طلبت مهلة 24 ساعة لدراسة رد الحكومة؛ لافتاً إلى أنه تم رفع جلسات التفاوض ليوم الأربعاء المقبل؛ لمناقشة كل البنود التي تضمنها رد الطرفين وصولاً للسلام الشامل والمستدام .

وبشر توت الشعب السوداني بقرب التوصل إلى السلام بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال؛ لافتاً إلى الرغبة القوية لكافة الأطراف لإنهاء الحرب وتحقيق السلام و الإستقرار والتنمية