جلسة في البرلمان الإيطالي تناقش أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

عُقدت في البرلمان الإيطالي، يوم الاثنين، جلسة ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، داعيةً البحرين إلى مكافحة الإفلات من العقاب وعدم المساواة، والدفاع عن حقوق المشاركة السياسية، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وحرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت و في وضع عدم الاتصال.

عُقدت في البرلمان الإيطالي، يوم الاثنين، جلسة ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأبرز ما تم مناقشته خلال الجلسة هو هل الحكومة الإيطالية على دراية بالأسباب الكامنة وراء فشل السفارة الإيطالية في المنامة بالإستجابة لنداءات منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB المستمرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام حقوق الإنسان؟.

كما تركزت المناقشات على دعوة البحرين إلى مكافحة الإفلات من العقاب وعدم المساواة، والدفاع عن حقوق المشاركة السياسية، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وحرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت و في وضع عدم الاتصال، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة الصحفيين والمدونين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام

كما بحث المجتمعون في البرلمان الايطالي، تفعيل آليات التنسيق المحلي بين سفارات دول الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل منظم أكثر مع نظرائهم البحرينيين ، بدءًا من الأمين العام للتظلمات، فضلاً عن قيام السفير الإيطالي مع رؤساء بعثات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وروسيا ومندوب الاتحاد الأوروبي وممثلي وكالات الأمم المتحدة في البحرين بزيارة سجن جو في 3 أيار/مايو في لاستطلاع وضع انتشار كورونا في السجون.