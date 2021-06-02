المصور الصحفي وهبي مكية يتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلية قررت الإفراج عن الصحفية زينة الحلواني والمصور الصحفي وهبي مكية بشرط الحبس المنزلي ليوم الجمعة المقبل والإبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة شهر.

وكالة تبناك الإخبارية_كما لفتت الهيئة، الى انه وضمن شروط الإفراج، ان لا يقوم الصحفيان بالتواصل مع بعضهما لمدة 15 يومًا ودفع كفالة مالية قدرها 2000 شيكل والتوقيع على كفالة ورقية بقيمة 7000 شيكل.

وتحدث الصحفي مكية عن ظروف الاعتقال الصعبة عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى انه تم التنكيل بهما حتى داخل السجون ولم يُقدّم لهما العلاج بعد أن اعتدت عليهم الشرطة بل اعتقالهما في حي الشيخ جراح يوم الخميس الماضي.

وأضاف ان الاعتقال الهمجي للصحفيين هي رسالة ترهيب لجميع الصحفيين في فلسطين الذين ينقلون صورة وحقيقة هذا الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت الصحفيين من حي الشيخ جراح، مساء الخميس الماضي، واعتدت عليهما بالضرب المبرح، وأصيب مكية بجرح في رأسه.