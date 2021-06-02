النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

المصور الصحفي وهبي مكية يتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلية قررت الإفراج عن الصحفية زينة الحلواني والمصور الصحفي وهبي مكية بشرط الحبس المنزلي ليوم الجمعة المقبل والإبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة شهر.
رمز الخبر: ۵۲۳۶۵
تأريخ النشر: 01 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_كما لفتت الهيئة، الى انه وضمن شروط الإفراج، ان لا يقوم الصحفيان بالتواصل مع بعضهما لمدة 15 يومًا ودفع كفالة مالية قدرها 2000 شيكل والتوقيع على كفالة ورقية بقيمة 7000 شيكل.

وتحدث الصحفي مكية عن ظروف الاعتقال الصعبة عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى انه تم التنكيل بهما حتى داخل السجون ولم يُقدّم لهما العلاج بعد أن اعتدت عليهم الشرطة بل اعتقالهما في حي الشيخ جراح يوم الخميس الماضي.

وأضاف ان الاعتقال الهمجي للصحفيين هي رسالة ترهيب لجميع الصحفيين في فلسطين الذين ينقلون صورة وحقيقة هذا الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت الصحفيين من حي الشيخ جراح، مساء الخميس الماضي، واعتدت عليهما بالضرب المبرح، وأصيب مكية بجرح في رأسه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الدبيبة في باريس.. مباحثات عسكرية ودبلوماسية
قادة أحزاب اليمين والوسط الإسرائيلية يجتمعون للاتفاق على الحكومة الجديدة
غانتس يلتقي سيناتور أمريكي وينتقد تصريحات نتنياهو
لبنان يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة والعيش المشترك
الكاظمي عن أحداث المنطقة الخضراء: هناك من حاول جرنا إلى المجهول
أزمة البنزين لا تزال ترخي بثقلها.. ازدحام أمام محطات الوقود في الجنوب
البابا فرنسيس يصدر أكبر تعديل في الكنيسة منذ 40 عاما لمكافحة التحرش بالأطفال
رئيس كولومبيا ينفي خروج الوضع في بلاده عن السيطرة
النائب كرامي: ما أحوج لبنان إلى رئيس حكومة مثل الشهيد كرامي
مسيرة مليونية في بيشاور دعما للقدس وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال
إعلامياً.. لهذا لم يعد أحد يصدق "الرواية الإسرائيلية"
من ربح حرب غزة 2021؟
هجوم إيران وحماس على القدس / غزة ضد "إسرائيل"
المبعوث الأممي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة
صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى
تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية.. لجان المقاومة تكشف عن انفراجة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة
مسيرة لموظفي الأونروا في غزة.. الآلاف يخرجون للمطالبة بإقالة مدير عمليات الوكالة
السنوار: ملف تبادل الاسرى شهد تحركًا وتذكروا الرقم "1111"
بكين ستسمح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال آملة برفع معدل المواليد
مدير المخابرات المصرية يغادر قطاع غزة بعد زيارة لساعات التقى خلالها السنوار
أمير قطر يبحث مع رئيس الحكومة التونسية تعزيز العلاقات الثنائية
سعيد يودع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ختام زيارته إلى تونس
سلاح البحرية يواصل جهود إخماد حريق هائل اندلع في سفينة حاويات قبل أسبوع
وزير الإعلام ضيف الله الشامي يزور المناطق المحررة في عملية جيزان الواسعة
ممثل حماس: دعوة السيد الحوثي بتقاسم كسرة الخبز مع الفلسطينيين تلغي الحدود
الوفد المصري في غزة يجتمع بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر
الناطق باسم حركة حماس : المقاومة قادرة على أن تفتح كل الجبهات
وفد الحكومة يوافق على مسودة اتفاق الحركة الشعبية
المصور الصحفي وهبي مكية يتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة في سجون الاحتلال
حماس تعلن رفضها ربط كيان الاحتلال ملف الأسرى بالهدوء والإعمار في غزة