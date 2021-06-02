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وزير الإعلام ضيف الله الشامي يزور المناطق المحررة في عملية جيزان الواسعة

زار وزير الإعلام اليمني، ضيف الله الشامي، مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات والمواقع المحررة خلال العملية الواسعة في محور جيزان.
رمز الخبر: ۵۲۳۶۴
تأريخ النشر: 01 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال الزيارة، أشاد وزير الإعلام، بالانتصارات الكبيرة التي حققها مقاتلو الجيش واللجان الشعبية وما يتحلون به من روح إيمانية ومعنويات عالية في مواجهة قوى التحالف السعودي.

وأكد من خطوط التماس الأمامية أنه "لم يعد للعدو السعودي ومرتزقته أي تواجد في المناطق المحررة خلال العملية الواسعة".

ومن على مشارف الخوبة، أشار الشامي، إلى أن "الرهان على الله تعالى والجيش واللجان الشعبية هو الرهان الحقيقي الذي لا يعتريه شك أو ريب".

وإستكمل الإعلام الحربي، عرض مشاهد العملية العسكرية الواسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محور جيزان، يوم الاثنين.

وبثت قوات الجيش واللجان الشعبية مشاهد لسيطرتها على مواقع لقوات سودانية تابعة للتحالف في جيزان ومشاهد لأسرى سودانيين بعد سيطرتها على مواقعهم.

كما بثت مشاهد لقتلى من قوات التحالف سقطوا بعد السيطرة على مواقعهم في جيزان والمعارك التي سبقت السيطرة على مواقع التحالف في جيزان.

ونفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة في محور "الخوبة – وادي جارة" بقطاع جيزان من 3 مسارات رئيسية على مواقع الجيش السعودي في "جبل الإم بي سي – وتباب الفخيذة والتبة البيضاء – والقمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب"، تم خلال العملية التقدم والسيطرة عليها بالكامل وإلحاق خسائر فادحة بقوات التحالف.

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