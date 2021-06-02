طوكيو تدرس مطالبة مشجعي أولمبياد طوكيو بإجراء اختبارات كورونا

أفادت مصادر صحافية أن السلطات اليابانية تدرس مطالبة المشجعين الذين سيحضرون أولمبياد طوكيو بإظهار نتائج سلبية لاختبار "كوفيد -19" يكون قد تم إجراؤها في غضون أسبوع من حضور الحدث الأولمبي، أو سجلات التطعيم، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي التي تظهر استمرار المعارضة القوية لإقامة الألعاب الأولمبية في ظل الانتشار الواسع للفيروس.

ولفتت المصادر أنه "مع بقاء أقل من شهرين على افتتاح البطولة (23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل)، اهتزت ثقة الجماهير بسبب الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا والطرح البطيء لعملية التطعيم .. كما تم بالفعل حظر المتفرجين الأجانب، ومن المتوقع أن يتخذ المنظمون قرارًا الشهر المقبل بشأن ما إذا كان المشجعون اليابانيون سيكونون قادرين على حضور الألعاب.

ووفقا للصحيفة اليابانية، فقد انتشرت آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد مساعي البلاد المستمرة لاستضافة الألعاب الأولمبية في خضم جائحة كورونا، بينما شكك آخرون في دقة مثل هذه الاختبارات.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو للصحفيين، الييوم الاثنين، إنه ليس على علم بأي قرار بشأن هذه القضية.

وقال كاتو ”من أجل إنجاح الألعاب، من الضروري مراعاة مشاعر الناس“، مضيفًا أن المنظمين يستعدون لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى لتنظيم الحدث بأمان.

ولم ترد اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق على التقرير.

ومددت اليابان يوم الجمعة حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى حتى 20 يونيو/ حزيران. شهدت البلاد عددًا قياسيًا من مرضى كورونا في حالة حرجة في الأيام الأخيرة، حتى مع تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة.