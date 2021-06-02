عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 1 حزيران 2021

العناوين

الأخبار :

- غزة - دمشق: العودة حتمية.. اعلى سلطة في حماس: عودة العلاقات مع سوريا... حتميّة!

- تشكيلة "شكلية" من 24 وزيراً... لا تؤلّف حكومة: الحريري مستمرّ في تضييع الوقت

- ‫البنك الدولي: لبنان يغرق على يد مصرف لبنان

- استحقاقا 2022: تأجيل الانتخابات البلدية إلى ما بعد النيابية

- اتفاق شراء الفيول من العراق... «قريباً جداً»؟

- نهاية استراحة المحارب: كولومبيا أقرب إلى الخلاص

البناء :

- لبنان في مواجهة خطر الفوضى… ‏و"القومي" يُحيّي ذكرى الرشيد: أرادوا ‏باغتياله لبنان المفكّك

- برّي يكسر جليد ‏الجمود الحكوميّ: الفرصة الأخيرة بين ‏التقدّم النسبي ّ والعقد المستعصية ‏

- الحريري يلاقي برّي بنصف تقدّم أسوة ‏بباسيل… والنصفان متقابلان لا يُكمِل ‏أحدُهما الآخر‎

الديار :

- جوجلة للافكار في "عين التينة" ولا نتائج حاسمة: "الانتظار" سيد ‏الموقف

- ‏"جس نبض" فرنسي مع الحريري حول دور محوري محتمل لقائد ‏الجيش؟

- ذعر في اسرائيل من "السينناريوهات المرعبة" لحزب الله: التلويح ‏بالنووي !‏

اللواء :

- الحريري يتجاوب مع إقتراحات برّي.. وباسيل يحصر ببعبدا تسمية الوزراء المسيحيين

- العهد يلوّح بخيارات سلبية.. والبنك الدولي يضع لبنان وجيبوتي في الصف الأول لارتفاع الأسعار

الجمهورية :

- الفرصة الاخيرة: إيجابيات ناقصة.. وعين ‏التينة: تفاؤل حذر والعبرة في التطبيق

النهار :

- هل تعبر الفرصة الأخيرة "مقتل" الثلث المعطّل؟

الأنباء :

- أجواءٌ متضادة تتقاذف مسؤولية التعطيل ولا دخان أبيض.. والسبب "قوى خفيّة‎"‎

الاسرار

البناء‎



- قالت مصادر على صلة بالمسار الحكوميّ إن التعقيد الرئيسيّ لا يزال قائماً بطريقة تفكير فريقي التأليف الرئيسيين ‏لجهة خلفية التأثيرات الانتخابية ببعدها الطائفيّ على أوضاعهما في كل من حالات النجاح والفشل في تشكيل ‏الحكومة، وما يظهره مسار التأليف من أرباح وخسائر أكثر مما تحكمهما قضية التأليف بذاتها من مكاسب ‏وتنازلات‎. ‎

- توقعت مصادر دبلوماسيّة رفيعة في فيينا مشاركة بأعمال المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني أن ما تم ‏تحقيقه كافٍ للقول إن العودة للاتفاق باتت محسومة، لكن روزنامة تنفيذ الالتزامات المتبادلة لا تزال هي العقدة ‏التي تحتاج الى حلها خاصة أن النصوص المتبادلة للعودة باتت جاهزة وتحظى بالموافقة من المعنيين‎ ‎.



النهار

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- ‎اتصل احد المراجع بشخصية محتملة لترؤس حكومة مقبلة يجس النبض حول امكان اقدام الثاني على ترؤس ‏حكومة انتخابات لا يترشح اعضاؤها في حال فشلت المساعي الحالية للتاليف في غضون اسبوعين حداً اقصى‎. ‎

- ‎قبضت القوى الامنية على ثلاثة متهمين باعمال تخريب في مدافن الطائفة الانجيلية في راس النبع وهم لبنانيان ‏وسوري

- ‎تراجعت أعمال الجباية في كل المرافق والقطاعات، إلى وضع شبيه بمراحل الحرب الأهلية، مما يفاقم الأزمات ‏على مستوى الخزينة

- ‎أكدت سفيرة دولة صاحبة تاريخ في هجرة اللبنانيين إليها، أن عدد طلبات الهجرة لعائالت لبنانية بأكملها، ‏تجاوزت في نيسان الماضي 62 ألف طلب، كثير منها لا يستوفي الشروط‎.‎

الجمهورية‎



-‎ يعتبر مسؤول كبير أن جهات سياسية عدة تحاول التضييق عليه خصوصاً خلال الأشهر المقبلة للوصول الى ‏مرحلة يبدأ فيها الحديث عن خلفه‎.‎

- ينتقد حزب مسيحي رئيس تيار فاعل ويقول إنه يُطلق بعض المواقف لحفظ ماء الوجه مسيحياً بعدما وجد ‏تجاوباً بين مرجعية روحية وهذا الحزب‎. ‎

- ‎خلافاً لأجواء توافق تشاع إزاء مشروع قانون حسّاس واستراتيجي فإن مطبات كبيرة لا تزال تحول دون ‏إقراره‎. ‎

اللواء‎



- تباطأت مساعي دولة كبرى "شرقية" في ما خص مساعي التقريب بين الأفرقاء، لأسباب غير واضحة بعد؟‎ ‎

- تتجه بعض "السوبرماركات" الكبرى إلى وقف التعامل بالدفع عبر الـ"بطاقات الالكترونية" المعتمدة، بعدما ‏فرضت عليها المصارف رسوما مرتفعة‎! ‎

- يتحدث خبراء عقاريون وماليون، عن هبوط في أسعار بيع الشقق على خلفية التبدلات في وضعية الدولار في ‏سوق القطع، لا سيما بعد التحرر من السعر الرسمي المنخفض (1500 - 1514 ليرة لبناية لكل دولار‎).‎

نداء الوطن‎



- ‎تبين ان النيابة العامة المالية تسعى خلافاً للأصول لإلزام المتعهدين بتنفيذ أشغال البنى التحتية والأشغال العامة ‏وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار، وبالرغم من اختلال التوازن المالي في تلك العقود مما يشكل مخالفة لنظرية ‏غير المنظور التي كرسها مجلس شورى الدولة ويهدد المواصفات ويؤدي الى افلاس المقاولين‎.‎

- ‎حذر مستشار رئاسي من ان لبنان سيكون على موعد مع فضيحة مدوية مع بدء تطبيق القانون رقم 186 الصادر ‏في العام 2020 والذي خصص مبلغ 10 ملايين دولار اميركي من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة ‏لدعم صغار المزارعين من خلال وزارة الزراعة‎.‎

- بدأت بعض الاوساط السياسية اشاعة اجواء حول تباين بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة حول ‏ملف تشكيل الحكومة لتبرير إجهاض مساعي التشكيل‎.‎

الأنباء



- أسبوع حاسم حول مصير قطاع حيوي يمسّ يوميات اللبنانيين والمهدد بالتوقف الكامل‎.‎

- تداول إعلامي بأسماء بديلة لتولي مسؤولية وطنية رغم أن الموضوع غير مطروح رسمياً بعد‎.‎

المصدر:موقع قناة المنار