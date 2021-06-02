السنوار: ملف تبادل الاسرى شهد تحركًا وتذكروا الرقم "1111"

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، أن "الفصائل ناقشت مع المصريين كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن شعبنا وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان".

وكالة تبناك الإخبارية_قال السنوار في تصريح بعد لقائه وفد المخابرات المصرية، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن "الفصائل ناقشت مع المصريين كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن شعبنا وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان".

وأوضح في حديثه عن قضية تبادل الأسرى،أن الملف "شهد تحركاً خلال الفترة الماضية، لكنه توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة)".

ولفت إلى أن حركة "حماس" جاهزة لأي مفاوضات عاجلة بخصوص الملف، مضيفا أن "المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى".

وختم قائلاً: "واثقون من قدرتنا على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني الرقم 1111، ستذكرون هذا الرقم جيدا"، في إشارة إلى تحقيق الفصائل الفلسطينية انتصارات مرتقبة على أرض الواقع.