تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية.. لجان المقاومة تكشف عن انفراجة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة

كشف مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم (ابو مجاهد)، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وكالة تبناك الإخبارية_أوضح البريم في تصريح صحفي، أن إجتماع الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصرية كان إيجابيًا ويبشر بانفراجة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم الحديث المعمق عن إعمار قطاع غزة وٱلياته والتأكيد على دور مصر الريادي في إعمار قطاع غزة ، لافتًا الى أن هناك بشريات في ملف السفر عبر معبر رفح تعزز حرية السفر والتنقل للمواطن الفلسطيني.

واضاف ابو مجاهد أن معركة "سيف القدس" بدأت من أجل القدس وجرائم الاحتلال ضد أهلنا في الشيخ الجراح، مشيرًا الى أن أي حماقة في هذا الملف سيفجر الأوضاع من جديد وسيكون للمقاومة كلمتها الرادعة.

وغادر كامل، قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات التقى خلالها برئيس حماس في غزة يحيى السنوار وعددا من قادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن كامل زار المواقع المتضررة من القصف الإسرائيلي والمنطقة المزمع إقامة المدينة السكنية الجديدة فيها.

وكان الوفد الأمني المصري رفيع المستوى، قد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الجمعة، لتصبح تلك الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد مصري إلى غزة منذ وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. وجرت الزيارة الأولى في 21 مايو/أيار الجاري، والثانية في 23 من الشهر نفسه.