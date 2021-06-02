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مدير المخابرات المصرية يغادر قطاع غزة بعد زيارة لساعات التقى خلالها السنوار

غادر عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات التقى خلالها برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعددا من قادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية.
رمز الخبر: ۵۲۳۵۵
تأريخ النشر: 01 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_قال مصدر دبلوماسي مصري إن كامل زار المواقع المتضررة من القصف الإسرائيلي والمنطقة المزمع إقامة المدينة السكنية الجديدة فيها.

والتقى عباس، الأحد، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، ضمن جولة تستهدف "إنهاء الانقسام الفلسطيني، وضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وزينت ملصقات كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلام مصرية شوارع في أنحاء القطاع لاستقبال رئيس المخابرات عباس كامل. واصطف مئات الأشخاص خارج مدخل غزة ملوحين بالأعلام المصرية أثناء مرور موكبه. وينظر إلى زيارة كامل على أنها محاولة من القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأحد، بأن السيسي وجه المسؤولين المصريين إلى "مواصلة الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس".

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي، قد زار مصر الأحد. وتلك هي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للقاهرة منذ أكثر من 13 عاما.

وكان الوفد الأمني المصري رفيع المستوى، قد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الجمعة، لتصبح تلك الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد مصري إلى غزة منذ وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. وجرت الزيارة الأولى في 21 مايو/أيار الجاري، والثانية في 23 من الشهر نفسه.

ويُعتقد أن زيارة كامل للقطاع هي الأولى من قبل مسؤول مخابرات مصري كبير منذ نحو عشر سنوات.

وكان كامل قد وصل إلى قطاع غزة بعد محادثات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

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