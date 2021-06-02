أمير قطر يبحث مع رئيس الحكومة التونسية تعزيز العلاقات الثنائية

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل آل ثاني المشيشي في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارة بدأها الأخير الجمعة إلى قطر وتنتهي اليوم، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.



وقالت الدوحة "إن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها"، كما تطرقا إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل أكثر.



والأحد، بحث رئيس الوزراء القطري خالد بن عبد العزيز آل ثاني مع نظيره التونسي تعزيز العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



ومساء الجمعة، استقبل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي رئيس الحكومة التونسية لدى وصوله مطار حمد الدولي بالدوحة.



ومطلع شهر مايو/ أيار الجاري أدى الغنوشي زيارة إلى قطر على مدى يومين بصفته الحزبية والشخصية، وأكدت حركة "النهضة" حينها أن الزيارة جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة الدعم الاقتصادي والصحي.



وفي 23 مارس/ آذار الماضي، وقّعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمالP إذ تجمع البلدَين 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية، وفق وسائل إعلامية محلية.