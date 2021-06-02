سعيد يودع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ختام زيارته إلى تونس

وكالة تبناك الإخبارية_ حيّا رئيس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين، كما استعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.



وكان المنفي وصل إلى تونس يوم 29 أيار/ مايو، وعقد معه رئيس الجمهورية، جلسة مباحثات على انفراد، سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.



وتطرقت المباحثات بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.