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الناطق باسم حركة حماس : المقاومة قادرة على أن تفتح كل الجبهات

رمز الخبر: ۵۲۳۵۰
تأريخ النشر: 01 June 2021

تصريح خاص/تابناك _ أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري اليوم الإثنين في تونس أن المعركة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي "لم تعد محصورة في مكان ما" وأن المقاومة قادرة على أن "تفتح كل الجبهات".

وردا على سؤال المراسلة حول تصريح رئيس حركة حماس يحي السنوار عن التنسيق الكامل مع المقاومة في لبنان وسوريا، خاصة إطلاق الصواريخ من سوريا وجنوب لبنان، قال أبو زهري إن ما حصل "كان رسالة قوية للعدو بأن الأمر تغير الآن".

وحذّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) سامي أبو زهري في لقاء إعلامي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة التونسية، "إسرائيل" من الاعتداء على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وقال أبو زهري إن "قطاع غزة المحاصر لم يخض المعركة الأخيرة دفاعا عن نفسه كالمعتاد، بل دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى رغم الظروف القاسية".

وأضاف "هذا تأكيد على أن القدس خط أحمر وأن الفلسطينيين والمقاومة سيبذلون كل التضحيات من أجل ذلك".

وأردف "ليس لدينا أي حسابات أمام العدوان على المسجد الأقصى والقدس". وقال إن "القدس دون شكٍ هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وصفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتهويد القدس تمزقت".

وأشار إلى أن "الحصار الذي فُرض على غزة لم يعد مجديًا.. السّلاح يمكن صناعته وتطويره يدويًا ولن نتراجع في استبسالنا في الدّفاع عن أرضنا".

وأشاد أبو زهري بالدور التونسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية قائلا إن الموقف التونسي ليس مجرد تضامن بل هي مشاركة حقيقية من تونس التي احتضنت الثورة الفلسطينية وقيادتها، وأن زيارته تمهيد لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لتونس قريبا.

وكان رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد استقبل أبو زهري خلال زيارته الحالية لتونس.

وأكد أبو زهري أن تونس "ساهمت في قتال إسرائيل من خلال جهد الشهيد محمد الزواري عبر الطائرات المسيّرة وليس فقط في التضامن".

والشهيد الزواري هو مهندس تونسي كان عضوًا في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وأشرف على مشروعها الخاص بتطوير صناعة الطائرات بدون طيار؛ واغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر/كانون أول 2016.

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