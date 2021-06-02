ممثل حماس: دعوة السيد الحوثي بتقاسم كسرة الخبز مع الفلسطينيين تلغي الحدود

تصريح خاص/تابناك _ أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في اليمن، معاذ أبو شمالة، أن "دعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني تلغي الحدود والفوارق وتشعر بأننا أمة واحدة ومنتصرة باذن الله تعالى".

و قال أبو شمالة بخصوص التنسيق بين حركات المقاومة الفلسطينية مع السلطة بصنعاء أنهم "يتمتعون بكامل الحرية في الحركة السياسية والاعلامية داخل صنعاء ولا توجد لديهم أي اشكالية،" مؤكدا أن "السيد عبد الملك يتكلم بفتح الأبواب لحركة حماس وتسهيل لها كل ما تريد، وحركتنا مع أنصار الله تتقدم من أحسن الى أحسن".

وبشأن حملة جمع التبرعات وما يرافقها من شائعات بأنها لن تصل لفلسطين، أوضح أبو شمالة أنها "ستكون لحركات المقاومة في فلسطين، وأن من يقومون بهذه الحملة فيهم من النزاهة والمصداقية الى أن توصل الى المقاومة في فلسطين"

ولفت أبو شمالة الى أن "العدوان على اليمن يحرّف الأمة عن عدوها الحقيقي وعن بوصلة الصراع الحقيقي،" منوها الى أن "العدو الصهيوني هو عدو الأمة الأول وأن الحرب خلال 6 سنوات لو وجّهت إليه لتغير الحال".

وأشار الى أن "الشعب الفلسطيني واليمني يتعرضان لمحاولة اذلال وتركيع ولكنهما سينتصران".

ووجّه أبو شمالة رسالة الى الشعوب الاسلامية، قائلاً: "القدس بعد معركة سيف القدس أصبحت أقرب وأن التحرير أصبح ممكنا"، مضيفاً: "ونحن على ثقة بأننا كفلسطينيين سنكون رأس الحربة، وأن الدول المطبعة التي انساقت وراء صفقة القرن فإن معركة سيف القدس طوت هذا المشروع الذي هو في الأساس مسار خاطئ."