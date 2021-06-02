النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۹مشاهدات
‍ پ

لافروف: أوروبا تتدخل في شؤوننا ولن نترك أي خطوة عدائية دون رد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "أوروبا تتعامل مع بلاده من خلال إنشاء خطوط فاصلة جديدة معها والتدخل في شؤونها الداخلية"، محذّراً من أن "أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد".
رمز الخبر: ۵۲۳۴۶
تأريخ النشر: 31 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف لافروف خلال ندوة حول العلاقات الروسية الأوروبية: "لا يزال الوضع في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مقلقاً للغاية. وتشهد قارتنا الأوروبية المشتركة أزمة ثقة غير مسبوقة"، مشيراً إلى أنه "يجري في أوروبا إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقاً وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة".

وتابع، أن "الوقائع الحديثة بالطبع لا تتوافق مع منطق الهيمنة ومحاولات إعادة إنشاء ممرات صحية وستائر حديدية"، معتبراً أن "هناك كثيرين في أوروبا يدركون النتائج العكسية لمسار المواجهة تجاه بلدنا".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن "تكون الغلبة للحسّ السليم في نهاية المطاف، وأن نتمكن من البدء في وضع نموذجٍ جديد متوازن للعلاقات يقوم على مبادئ القانون الدولي".

وفي حين أكد لافروف أن "روسيا منفتحة دائماً على مثل هذه المساواة والتعاون الصادق"، حذّر في نفس الوقت من أن "هذا لا يعني أننا لن نرد على تلك الخطوات الجديدة غير الودية، ومحاولات التحدث معنا من موقع القوة والتدخل في الشؤون الداخلية".

وزير الخارجية الروسي كرر تأكيده، أن "مثل هذه الخطوات يجري إعدادها، وهم يتحدثون عن ذلك علناً، لكن الرد سيأتي بالتأكيد".

وكان لافروف قد أكد قبل يومين "جاهزية روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعيداً عن الخطوات الأحادية الجانب والشروط المسبقة".

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، ذكر أن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي "متوترة للغاية"، ودعا إلى تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على المسؤولين الروس.

وأوضح ساسولي أن من بين القضايا العالقة في العلاقات الروسية الأوروبية الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني، والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت على خلفية الوضع في منطقة دونباس وحول شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا عام 2014 بعد إجراء استفتاء شعبي عام هناك، وكما اتهمت أيضاً الدول الغربية روسيا بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وفرضت عقوبات عليها.

من جهتها، اتخذت موسكو إجراءات جوابية، مشيرةً إلى أن "معاملتها باستخدام لغة العقوبات أمر غير مفيد وسترد بالمثل".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلامياً.. لهذا لم يعد أحد يصدق "الرواية الإسرائيلية"
من ربح حرب غزة 2021؟
هجوم إيران وحماس على القدس / غزة ضد "إسرائيل"
المبعوث الأممي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة
صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى
حكومة الاحتلال تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية في الضفة على أراضي البيرة ورام الله
حلف الناتو يقيّد حركة أفراد بعثة بيلاروسيا في مقره
المحكمة العليا في مدريد تستجوب زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في ظل التوتر مع المغرب
طائرة مسيّرة يمنية تستهدف قاعدة مطار الملك خالد في خميس مشيط
الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة بحاجة لحكومة وحدة ورفع الحصار
إسرائيل تختار إحباط برنامج إيران النووي ولو على حساب التوترات مع امريكا
واشنطن بوست: سبب مخيف وراء رفض الجمهوريين تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس
حركة حماس تدعو لجعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مدن الضفة الغربية
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية ضد الارهابيين في جبال نفط خانة شرقي ديالى
مهنئًا الأسد بالفوز .. الرئيس الصيني يعلن تقديم مساعدات لسوريا
تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية.. لجان المقاومة تكشف عن انفراجة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة
مسيرة لموظفي الأونروا في غزة.. الآلاف يخرجون للمطالبة بإقالة مدير عمليات الوكالة
وزير الإعلام ضيف الله الشامي يزور المناطق المحررة في عملية جيزان الواسعة
السنوار: ملف تبادل الاسرى شهد تحركًا وتذكروا الرقم "1111"
بكين ستسمح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال آملة برفع معدل المواليد
مدير المخابرات المصرية يغادر قطاع غزة بعد زيارة لساعات التقى خلالها السنوار
أمير قطر يبحث مع رئيس الحكومة التونسية تعزيز العلاقات الثنائية
سعيد يودع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ختام زيارته إلى تونس
سلاح البحرية يواصل جهود إخماد حريق هائل اندلع في سفينة حاويات قبل أسبوع
ممثل حماس: دعوة السيد الحوثي بتقاسم كسرة الخبز مع الفلسطينيين تلغي الحدود
الوفد المصري في غزة يجتمع بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر
الناطق باسم حركة حماس : المقاومة قادرة على أن تفتح كل الجبهات
وفد الحكومة يوافق على مسودة اتفاق الحركة الشعبية
المصور الصحفي وهبي مكية يتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة في سجون الاحتلال
عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 1 حزيران 2021