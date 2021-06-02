النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

أبو عبيدة يكشف عن أسرار إطلالته في جولات القتال خلال لقاء صحفي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" إن "جملة عوامل مهمة أسهمت في أن يكون ذكر اسمه في وسائل الإعلام إيذانا بوقوع حدث ما كبير، لا سيما على صعيد تحقيق إنجاز عسكري للمقاومة".
رمز الخبر: ۵۲۳۴۵
تأريخ النشر: 31 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار أبو عبيدة في تصريح صحفي أن أهم هذه العوامل التركيز على المصداقية بشكل كبير جدًا حين نعلن عن المهام العسكرية والعمليات الفدائية من حيث الزمان والمكان، ومدى التأثير المباشر، وإصابات قوات الاحتلال، والمصداقية في خسائر وشهداء لدى المقاومة.

وذكر أن التصريح الإعلامي لدى القسام جزء من خطة عسكرية أمنية لديها، وبالتالي تستند كل مرحلة منه إلى رصيد ميداني على أرض الواقع.

وأكمل: "فمثلًا عندما نعلن عن قصف مدينة تل أبيب مباشرة، في نفس الوقت تكون صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحائها، وحينها تتناقل وسائل الإعلام المختلفة أخبار سقوط الصواريخ عليها بالعشرات، بهذه الحالة يصبح ظهورنا، كناطق عسكري، أو الحديث الذي ندلي به مقترنا بحدث ميداني مؤثر".

وأضاف أبو عبيدة: "مع مرور الوقت، وفي كل عدوان إسرائيلي ومواجهة تخوضها المقاومة، باتت مصداقية الخطاب الإعلامي للقسام مصدر اهتمام لدى العدو، وقد رأينا ذلك، وبتنا نعلم تماما أنه يتابع ما نقول ويتأثر بكل موقف ورسالة تصدر عن القسام خلال المعركة، وقد كان ذلك واضحا في أكثر من موقف وشاهد".

واستطرد: "لعل أكبر مثال على ذلك أنه عندما ربطنا في واحد من تصريحاتنا المهمة، خلال العدوان، بين الاستهداف المتكرر للمنازل المدنية في غزة وتشريد سكانها واستشهادهم، وبين قصف القسام لمدينة تل أبيب بعشرات الصواريخ".

وتابع: "رأينا على الفور كيف أن الاحتلال أجبر على تغيير سلوكه العدواني، واتخذ أشكالا أخرى من عمليات القصف والهجوم بعيدا عن استهداف المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة".

واسترسل أبو عبيدة: "هناك مثال آخر على ذلك، عندما أصدرنا تحذيرا للاحتلال في آخر ساعتين من العدوان، وتهديده بإطلاق رشقة كبيرة جدا من الصواريخ قد تطال مديات غير مسبوقة في حال أقدم العدو على ارتكاب أي حماقة قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورأينا كيف أن الاحتلال أذعن، ولم يقدم على أي قصف في مختلف أنحاء قطاع غزة طوال المدة التي تلت التحذير الذي أصدرناه وحتى دخول وقت وقف إطلاق النار".

ونبه إلى أن الاحتلال اعتاد في الجولات والحروب السابقة التي كان يشنها على غزة، لاسيما في وقتها الأخير، أن يوجه ضربات شديدة على المدنيين الفلسطينيين في محاولة لرفع معنويات جمهوره المتدهورة.

وعن حجم الثقة بتصريحات القسام، قال: "ليس لدينا شك أن غرفة عمليات جيش الاحتلال لدى قيادته الحربية تتابع عن كثب، بل تترجم ما يصدر عنا من خطاب إعلامي باسم القسام فورًا أولا بأول، مما ترك تأثيره عليها وعلى قراراتها بشكل واضح، وهذا يعتبر مرحلة متقدمة ومهمة من مراحل التأثير النفسي والميداني بواسطة الإعلام العسكري".

وتابع: "أضف إلى ذلك، فقد بات لدينا واضحا أن جمهور الاحتلال يتابع ما يصدر عنا، بل إنه يعتبره المصدر الحقيقي للمعلومة أثناء الحرب، ولا يثق بوسائل الإعلام الإسرائيلية، وهذه نقطة قوة لإعلامنا الحربي الصادق أمام إعلام العدو الذي يمتهن الكذب".

وعن آلية إعداد البيانات العسكرية ومراحلها، أوضح أنه "في بعض القضايا يكون تقدير الموقف الذي تتخذه قيادة القسام يقضي بأن تسود مرحلة من الصمت، وعدم التصريح باسم القسام، بأي بيان أو بلاغ".

واستدرك: "دون أن يكون ذلك ناتجا عن ضعف أو عدم قدرة من قوى المقاومة، لكن التجربة العسكرية علمتنا أن الصمت في بعض الأحيان يكون، كما التصريح، جزءا من تكتيكات المعركة.

واستطرد أبو عبيدة: "جرت العادة لدينا، في مكتب الناطق العسكري باسم القسام، أن نعد كل موقف وتصريح بما يتناسب مع الواقع العسكري والميدان القتالي على الأرض، فكل تصريح وجملة وكلمة تخضع لتقدير موقف عملياتي وميداني وسياسي وإعلامي من مختلف أجهزة ودوائر الجناح العسكري".

وقال: "هذه الآلية باتت متبعة لدينا وجزءا أساسيا من عملنا، وهو في النهاية ما يكسب عملنا كناطق عسكري باسم القسام مصداقية وشفافية لدى جميع الأطراف".

وعن تقييم القسام لحجم حوله، قال أبو عبيدة: "المسألة ببساطة تعود إلى أن هذه الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومعهم كل أحرار العالم، في حالة تعطش حقيقي إلى موقف وناطق عسكري ذي مصداقية، يحمل لهم أخبار انتصارات حقيقية، تتناغم مع تطلعاتهم وآمالهم بالحرية والتحرير".

وأكمل: "لا سيما إذا ما قارنا ما نصدره من بيانات وبلاغات عسكرية صادقة ودقيقة بما عاشته تلك الجماهير من خسارات وتجارب سابقة مؤلمة، لأنها مثلت في مجموعها ما يمكن تسميته كيّ وعي شديد للأمة العربية والإسلامية، وهو ما تم تتويجه في موجات التطبيع المخزية الأخيرة مع العدو".

وأضاف: "لقد تجلت مصداقية القسام التي نتشرف، في الحديث باسمها في الكثير من محطات العدوان الأخير على غزة، سواء حين دعونا شركات الطيران العالمية إلى وقف فوري لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، أو تهديد العدو بأنه إذا تمادى في قصف الأبراج المدنية، فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان، وقد أكدت الوقائع الميدانية صدقها، وأخذ العدو لها بالجدية المطلوبة".

وشدد على أن قيادة المقاومة وعلى رأسها القسام كانت صادقة ووفية أمام كل الأمة من أقصاها إلى أقصاها، بالحفاظ على المقدسات، وعدم تمكين الاحتلال من تدنيسها.

وأشار أبو عبيدة إلى أنه لذلك ظهرت على قدر المسؤولية حين ردت على عدوان الاحتلال في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى، رغم التضحيات الناجمة عن ذلك.

واستدرك: "لكنها ارتأت مختارة وعن طواعية أن تكون الملبية لنداءات المقدسيين وهم يتعرضون لحملة احتلالية بشعة، وبذلك حملت القسام هذا الهم المقدسي الذي بات يمثل قضية وطنية وإسلامية وإنسانية تخص الجميع".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلامياً.. لهذا لم يعد أحد يصدق "الرواية الإسرائيلية"
من ربح حرب غزة 2021؟
هجوم إيران وحماس على القدس / غزة ضد "إسرائيل"
المبعوث الأممي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة
صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى
حكومة الاحتلال تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية في الضفة على أراضي البيرة ورام الله
حلف الناتو يقيّد حركة أفراد بعثة بيلاروسيا في مقره
المحكمة العليا في مدريد تستجوب زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في ظل التوتر مع المغرب
طائرة مسيّرة يمنية تستهدف قاعدة مطار الملك خالد في خميس مشيط
الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة بحاجة لحكومة وحدة ورفع الحصار
إسرائيل تختار إحباط برنامج إيران النووي ولو على حساب التوترات مع امريكا
واشنطن بوست: سبب مخيف وراء رفض الجمهوريين تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس
حركة حماس تدعو لجعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مدن الضفة الغربية
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية ضد الارهابيين في جبال نفط خانة شرقي ديالى
مهنئًا الأسد بالفوز .. الرئيس الصيني يعلن تقديم مساعدات لسوريا
تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية.. لجان المقاومة تكشف عن انفراجة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة
مسيرة لموظفي الأونروا في غزة.. الآلاف يخرجون للمطالبة بإقالة مدير عمليات الوكالة
وزير الإعلام ضيف الله الشامي يزور المناطق المحررة في عملية جيزان الواسعة
السنوار: ملف تبادل الاسرى شهد تحركًا وتذكروا الرقم "1111"
بكين ستسمح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال آملة برفع معدل المواليد
مدير المخابرات المصرية يغادر قطاع غزة بعد زيارة لساعات التقى خلالها السنوار
أمير قطر يبحث مع رئيس الحكومة التونسية تعزيز العلاقات الثنائية
سعيد يودع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ختام زيارته إلى تونس
سلاح البحرية يواصل جهود إخماد حريق هائل اندلع في سفينة حاويات قبل أسبوع
ممثل حماس: دعوة السيد الحوثي بتقاسم كسرة الخبز مع الفلسطينيين تلغي الحدود
الوفد المصري في غزة يجتمع بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر
الناطق باسم حركة حماس : المقاومة قادرة على أن تفتح كل الجبهات
وفد الحكومة يوافق على مسودة اتفاق الحركة الشعبية
المصور الصحفي وهبي مكية يتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة في سجون الاحتلال
عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 1 حزيران 2021