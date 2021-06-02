السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات في القاهرة لترتيب البيت الفلسطيني

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، اليوم الاثنين أن “الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني”.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال السنوار في تصريح بعد لقاءه وفد المخابرات المصرية، “سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني، لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة”.

وأضاف “المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى”، واكد أن “ملف تبادل الأسرى شهد حراكات خلال الفترة الماضية لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة) وجاهزون لمفاوضات عاجلة”.

وأوضح أن “الفصائل ناقشت مع المصريين كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن شعبنا وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان”.

ولفت السنوار الى أن "المصريين ناقشوا معنا ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة لإعادة الإعمار والعالم والمصريون يتحدثون أنّهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كدبي”.

واكد على “وجود مناخ دولي وبيئة دولية داعمة لنا يجب أن نستغلها أحسن استغلال”، مشددا على “رفض أي اشتراطات بموضوع تبادل الأسرى”.

وأوضح أن “موضوع الاعمار لا علاقة له بأي تخفيف او أي إعمار أو كسر حصار لغزة”، وأشار إلى أن “حماس لا تمانع أن يسير المساران بشكل متوازٍ، لكن أيّ ربط بينهما هو مرفوض رفضًا قاطعا”.