القوات الجوية والدفاع الجوي بصنعاء يقدمون 20 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية

أعلنت القوات الجوية اليمنية وقوات الدفاع الجوي اليوم الاثنين تقديم مبلغ 20 مليون ريال دعما للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وخلال وقفة لضباط وأفراد قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالعاصمة اليمنية صنعاء، أعلن ضباط وأفراد هذه القوات استمرارهم في حملة "القدس أقرب" لمساندة الشعب الفلسطيني "في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل ولطرد الغزاة الصهاينة من مناطق الشرق الأوسط إلى غير رجعة".

ودعا الضباط والمنتسبون مختلف الجهات المعنية إلى "المضي في هذه الحملة العظيمة والمعبرة عن حجم المكانة الكبيرة التي يكنها الشعب اليمني للشعب الفلسطيني الأبي".

المصدر: قناة المسيرة