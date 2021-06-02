طهران: نتقدم بالمفاوضات بالدقة اللازمة وجميع اجراءات الحظر الاميركية يجب أن تُرفع

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن مفاوضات فيينا حققت تقدمًا جيدًا، لافتا إلى أنه لغاية الآن هناك قضايا اساسية لا تزال باقية ايضا".

وكالة تبناك الإخبارية_ في مستهل مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، أشار خطيب زادة إلى زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى جمهورية آذربيجان وأرمينيا الاسبوع الماضي، وكذلك زيارة وزير المالية العراقي إلى طهران السبت وزيارة نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إلى طهران أمس الاحد، قائلاً، "سنستضيف وزير الداخلية الطاجيكي في طهران اليوم".

واشار إلى أن مفاوضات فيينا جارية في الوقت الحاضر، وقال ردًا على سؤال حول تصريحات مندوب روسيا في المفاوضات ميخائيل اوليانوف، "لا خطة لحد الان لعقد جولة سادسة، لقد اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية موقفها من قبل. اننا نتقدم بالمفاوضات بالدقة اللازمة. اي جولة من المفاوضات كان من الممكن ان تكون الاخيرة. ان تم حل القضايا الاساسية المتبقية فمن الممكن ان تكون الجولة القادمة هي الاخيرة ودون ذلك ستتواصل المفاوضات. مفاوضات فيينا حققت تقدما جيدا ولافتا في اطار فرق العمل الثلاثة الا ان قضايا اساسية مازالت متبقية".

وحول آلية التحقق من رفع الحظر، قال "إن جميع اجراءات الحظر الاميركية المتعلقة بالاتفاق النووي يجب ان تُرفع وان يتم التحقق من ذلك وفق صيغ تحدد في مفاوضات فيينا ومن ثم تعود ايران عن اجراءاتها التعويضية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، "ليس هنالك اي طريق مغلق في مفاوضات فيينا التي وصلت الى نقاط رئيسية يجب اتخاذ القرار بشانها وهو امر بحاجة الى الدقة والوقت اللازم. اننا لن نسمح بان تصبح المفاوضات استنزافية كما اننا لا نتسرع فيها، فمعيارنا هو توفير المصالح العليا للشعب والبلاد وفريقنا المفاوض يتخذ الخطوات وفقا لتعليمات المركز وعلى اميركا ان تتخذ القرار هل ستواصل تراث ترامب الفاشل ام انها ستفتح صفحة جديدة وتعود الى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وان حصل هذا الامر فان رد ايران هو التنفيذ الكامل للاتفاق".

وصرح خطيب زادة في الرد على سؤال حول شراء اميركا النفط من ايران، لم يتم شراء النفط من ايران منذ عهد الرئيس الاميركي الاسبق كلينتون حسب القرارات التي وضعوها. ربما يكون المقصود موضوعا اخر ولا يمكنني ابداء الراي حوله".

وقال متحدث الخارجية الايرانية إن مفاوضات فيينا لا علاقة لها بقضايا اخرى مثل السجناء، مشيرًا إلى أن الافراج عن الافراد الذين سجنوا بصورة غير قانونية وبلا وجه حق وبذرائع فارغة في اميركا يعد اولوية حاسمة بالنسبة لايران".

وأضاف، "لو قامت اميركا بتسهيل هذه القضية الانسانية فان اجواء افضل ستسود على مفاوضات فيينا".

وتابع خطيب زادة، "إن موقف ايران هو الغاء جميع اجراءات الحظر التي فرضها ترامب ضد ايران بهدف حرمان ايران من منافع الاتفاق النووي وتقويض الاتفاق وتتناقض مع روح ونص ما ورد فيه".

وفي السياق، أردف قائلاً "إن راي الفريق الاميركي الذي نُقِل لنا عبر اللجنة المشتركة ليس كذلك. لقد اعلنا رأينا بصورة حاسمة وواضحة ومن المؤكد انه يجب اتخاذ قرارات جادة في بعض القضايا الاساسية. اعتقد اننا الان في نقطة يجب اتخاذ قرارات محددة حول بعض القضايا".

وردا على تصريحات وزير الخزانة الاميركي بانهم يبحثون بشأن اجراءات الحظر التي يساعد رفعها على احياء الاتفاق النووي، قال خطيب زادة، "إن ما يصرح به المسؤولون الاميركيون انما يتعلق بهم لكننا نحن لن نتنازل عن حقوق الشعب الايراني. الاتفاق النووي يجب تنفيذه كاملا، لا اكثر ولا اقل، ولم تكن هنالك مفاوضات حول اتفاق النووي جديدا في اي وقت من الاوقات ولم تكن لنا مفاوضات جديدة مع اميركا".

وحول تصريحات وزير الخارجية الاميركي بأنهم يسعون لتقوية وتوسيع الاتفاق النووي ليشمل ايضا "انشطة ايران المزعزعة لاستقرار المنطقة" حسب زعمه والانتشار النووي وغيرها قال خطيب زادة، "عليهم بدلا عن ارضاء العدو اللدود للاتفاق النووي العودة الى التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي. الخيار الوحيد طريق الحل الموجود على الطاولة هو الاتفاق النووي الموقع عليه في العام 2015 وهو افضل شيء يمكن ان تفكر به الادارة الاميركية الحالية".

واضاف، "لو كان من المقرر ان يتم حتى التفكير بقضايا اخرى فهنالك قائمة طويلة لاعمال اميركا وحلفائها الهدامة في المنطقة ولو كانت اميركا مستعدة للحوار بشانها فمن المؤكد انها قائمة طويلة من مثل هذه الاعمال والممارسات".