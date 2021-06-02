الأولى منذ أكثر من 15 عاما.. وصول سفينة شحن إماراتية ضخمة إلى ميناء إيلات

أظهرت بيانات ملاحية وصول سفينة شحن إماراتية ضخمة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة، وهي أول سفينة شحن تصل إلى الميناء من الخليج الفارسي منذ أكثر من 15 عاما، وتحمل نحو 4 آلاف طن من الحديد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قدوم السفينة "بي إس فاليتا" (PS VALLETTA)، التي ترفع علم مالطا، إلى ميناء إيلات كان لتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، وسط وشمالي فلسطين المحتلة، بسبب الازدحام الشديد فيهما.

وتوصّلت الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي عام 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة أميركية، مما جعلها الدولة الثالثة التي تطبّع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بعد مصر (1979) والأردن (1994)، ومنذ ذلك الحين تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة إسرائيلية وإماراتية.

ويتضمن اتفاق التطبيع بنودا اقتصادية تتمثل في الاستثمار المباشر للإمارات في الكيان، وتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات السياحة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والرعاية الصحية والثقافة والبيئة.

وقد وقعت تل أبيب وأبو ظبي اتفاقا مشتركا لتشجيع الاستثمارات بين البلدين، ومنح الاتفاق حوافز للمستثمرين، ووفر لهم الحماية والإعفاء الضريبي وضمان أموالهم وقيمة استثماراتهم إذا حدث أي تطور ومتغير سياسي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتطوير التعاون والتبادل الاقتصادي وتشجيع المنافسة وجذب الاستثمارات بين البلدين.