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الحية: ملف تبادل الأسرى مستقل ولن نقبل ربطه بإعادة إعمار غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال "مستقل" ولن نقبل ربطه بملف إعمار قطاع غزة والحصار والحقوق الفلسطينية وهذا متفهم من الأشقاء في مصر.
رمز الخبر: ۵۲۳۲۱
تأريخ النشر: 31 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الحية في مؤتمر عقب الاجتماع مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، ظهر اليوم الاثنين، "ملف تبادل الأسرى ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه، ونحن قطعنا شوطًا في اللقاءات قبل العدوان لكن الاحتلال ليس جادا حتى الآن، وإذا كان جاد يمكن أن نمضي فيه بشكل سريع".

وأضاف، "ناقشنا عدة ملفات أهمها ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين ولجم المستوطنين عن أبناء شعبنا، ورفع الحصار عن غزة بالكامل، وأن القضية الفلسطينية صدر بحقها قرارات دولية في إقامة دولة واللاجئين وغيره يجب تطبيقها، فإذا حدث ذلك يمكن عودة الهدوء والاستقرار".

وأردف، "ناقشنا ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية للوقوف أمام العالم برؤية استراتيجية لانتزاع حقوقنا كما ناقشنا الإعمار وضرورة الإسراع فيه ورحبا بكل جهود إعمار البيوت المدمرة والأبراج والمزارع والبنية التحتية وسنكون مساهمين وداعمين لهذه الجهود".

وجدد الحية تأكيده على الدور المصري والعلاقات الثنائية بيننا وبين مصر، قائلا، "لدينا علاقة استراتيجية ومصر دورها كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

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