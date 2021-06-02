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بيونغ يانغ تدين اتفاق سيئول وواشنطن على رفع القيود المفروضة على مدى صواريخ

دانت كوريا الشمالية، يوم الاثنين، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سيئول وواشنطن لإلغاء الاتفاقية الخاصة بتحديد مدى الصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية عند 800 كيلومتر.
رمز الخبر: ۵۲۳۲۰
تأريخ النشر: 31 May 2021

وجاءت إدانة بيونغ يانغ لهذا الاتفاق في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية.

وكالة تبناك الإخبارية_ذكر البيان أن هذا الاتفاق يعد "تعبيرا عن السياسة العدائية المستمرة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية، ودليلا حيا يكشف سلوكا وقحا ومزدوجا، ويظهر من هو المحرض الرئيسي الذي يؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بعد أول لقاء قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في واشنطن عن قرار إلغاء المبادئ التوجيهية الثنائية التي تحظر على كوريا الجنوبية تطوير أو امتلاك صواريخ يصل مداها الأقصى إلى أكثر من 800 كيلومتر.

ومن المقرر أن يعزز القرار قدرات الدفاع الكورية من خلال السماح لها بتأمين صواريخ بعيدة المدى، يمكنها الطيران خارج شبه الجزيرة الكورية، وينظر إليه أيضا على نطاق واسع على أنه جزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة الصين.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أفادت في وقت سابق بأن الصين لم ترفع أي شكوى بشأن الاتفاق الأخير بين سيئول وواشنطن فيما يخص رفع القيود عن تطوير كوريا للصواريخ.

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