موسكو: سنحمي بيلاروسيا من العقوبات الأوروبية وسنقدم لها دعماً اقتصادياً

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ستحمي بيلاروسيا وستقدم دعماً لها في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عليها.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، دميتري بيريتيفسكي، لوكالة "نوفوستي" تعليقاً على ما أطلقه رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، قبل أيام من تهديدات بأن العقوبات الاقتصادية "القطاعية" على مينسك، التي يبحثها الاتحاد الأوروبي، قد تطال تصدير البوتاسيوم و ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي بيلاروسيا.

وتعتزم بروكسل فرض هذه العقوبات ردا على ما وصف بقيام سلطات بيلاروسيا بإجبار طائرة تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية كانت تنفذ رحلة من اليونان إلى ليتوانيا في 23 أيار/مايو، على الهبوط في مينسك، بهدف اعتقال صحفي بيلاروسي معارض كان على متنها.