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باريس: تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على مسؤولين أوروبيين أمر خطير للغاية إن ثبت حدوثه

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على مسؤولين أوروبيين أمر "خطير للغاية" في حال تأكد حدوثه.
رمز الخبر: ۵۲۳۱۸
تأريخ النشر: 31 May 2021

وتعليقاً على ما كشفته وسائل الإعلام الأوروبية، حول تجسس السلطات الأمريكية من خلال استغلالها الشراكة مع المخابرات الخارجية الدنمارك، على مسؤولين كبار في دول الجوار منهم المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون: "هذا أمر خطير للغاية، يجب أن نتحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، الدنماركيون، قد ارتكبوا أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأمريكية ... وكذلك النظر فيما إذا كان الجانب الأمريكي، قد قام بالفعل (...) بالتنصت والتجسس على القادة السياسيين".

وأضاف الوزير الفرنسي: "نحن لسنا في عالم مثالي، لذلك، للأسف، يمكن أن يحدث هذا النوع من السلوك، وسوف نتحقق منه".

وأوضح أنه "بين الحلفاء، يجب أن تكون هناك ثقة، وحد أدنى من التعاون، لذا فإن هذا العمل المحتمل خطير، ويجب علينا التحقق منه".

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