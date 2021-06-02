وفد مصري برئاسة وزير المخابرات العامة عباس كامل يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

وصل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل، اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، في زيارة هي الأولى له إلى القطاع.

وكالة تبناك الإخبارية_تأتي زيارة عباس كامل في إطار الجهود المصرية لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، حيث التقى أمس مسؤولين في "تل أبيب"، وآخرين في السلطة برام الله.

ومن المقرر ان يجري رئيس المخابرات المصري، مشاورات سياسية مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بجلسات منفصلة، يعقبها لقاءات وحوارات مع قيادة الفصائل الفلسطينية بالقطاع، وذلك في إطار تثبيت جهود التهدئة التي تبذلها مصر أثناء العدوان الإسرائيلي.

وسيطلع الوفد المصري الذي يرأسه كامل على الاوضاع في قطاع غزة وما يحتاجه لإعادة الإعمار وكيفية إتمام ذلك في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ووفقًا لمصادر محلية، سيقيم الوفد المصري في فندق المشتل شمال غرب مدينة غزة، فيما سيتجه إلى المنطقة الوسطى للإعلان عن بدء الإعمار وإنشاء مدينة مصر السكنية هناك.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 254 مواطنًا، من بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسنًا 5 من ذوي الاحتياجات، إضافة الى 1948 إصابة بجراح مختلفة، قبل أن يتم الإعلان عن وقف أطلاق النار فجر يوم الجمعة الموافق 21 أيار/مايو 2021.